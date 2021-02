Anita Matamoros ha desvelado en sus redes sociales cuáles son sus planes más inmediatos en cuanto a volver a Italia y quiénes serán sus compañeras de piso.

Anita Matamoros ha pospuesto sus planes de volver a Milán en varias ocasiones por culpa del coronavirus, sin embargo, parece que, por fin, su sueño está muy cerca de cumplirse. La joven ha revelado este fin de semana que muy pronto hará las maletas rumbo a Italia para continuar con su carrera de ‘Fashion Businnes & Communication & New Media’, eso sí, lo hará con ciertos cambios. Si bien en su última etapa allí estaba independizada, ahora la influencer compartirá casa con dos grandes amigas a las que tilda ella misma de «roomies» (compañeras de piso), una etapa que comenzará si todo va bien en solo unas semanas. Aunque su pareja, David Salvador, seguirá en España con su negocio de hostelería, el perro de ambos volará con ella a la ciudad de la moda.

A pesar de que la prescriptora de moda ahora está recargando ahora pilas en México, pronto le tocará regresar a España para ultimar todos los detalles de su nueva vida. Anita siempre ha insistido en sus stories en la ilusión que le provocaba volver a Milán, seguir con sus estudios presencialmente y retomar el contacto con sus amigas allí, planes que ha cancelado estos meses debido a los altos contagios en esa zona. Continuaba a distancia, estaba volcada en el Trabajo de Fin de Grado, pero el número de casos truncaba sus viajes. Fue hace pocos días cuando Anita explicó a sus seguidores que un nuevo brote había cancelado las clases en su universidad durante una semana, por lo que a última hora tuvo que retrasar su vuelta.

Ahora está deseosa de que ella y sus amigas compartan casa y prueba de ello la conversación que ha mantenido con una de sus futuras ‘roomies’. Mientras Anita le pregunta a su amiga cuántas ganas tiene de que se vayan a Italia del 1 al 10, su nueva compañera le respondía 1000000000000, demostrando así que su regreso es su mayor prioridad. Además, bromean sobre las prendas que se llevarán en la maleta, ya que, según Anita, compartirán armario, un hecho ante el que están muy emocionadas. «Así estamos mi futura roomie y yo. Que vamos a compartir todo el armario y no sé si tiene más ganas si ella o yo», ha escrito la influencer.

Durante los meses en los que esté fuera de España, seguirá con su relación sentimental a distancia. Ella y su pareja están muy acostumbrados a ello y no supone un problema, por lo que su decisión de irse fuera no es ni mucho menos un obstáculo para ambos. Cabe señalar que Anita vuela cada dos semanas aproximadamente a Madrid, lo que hace mucho más fácil que la distancia entre ellos no sea un problema.

Anita que renuncia hace poco a su apellido en su perfil de Instagram se convirtió de nuevo en noticia cuando su padre, Kiko Matamoros, afirmó que echaba de menos a su hija. «Llevo sin hablar con ella desde que me ingresaron en junio. Creo que el tiempo nos pondrá de nuevo en el camino. Yo la echo de menos, pero supongo que ella también le pasará lo mismo. No lo sé, la verdad», dijo emocionado. Por el momento, ninguno de los dos ha dado el paso, siendo la reconciliación entre ellos una quimera.