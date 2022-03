Diego Matamoros llevaba unos días desaparecido de las redes sociales. Hace unos minutos ha contado, gracias a su chica, Marta Rimbau, qué le ha ocurrido. Lo ha hecho desde una cama del hospital en el que tuvo que ingresar después de tener un «fatídico día», como él llama a lo ocurrido. «Mi espalda empezó a fallar. De nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando el viaje que íbamos a hacer, porque nos íbamos fuera unos días. De repente tuve una crisis bastante severa en la espalda«, empieza diciendo desde el hospital y sin soltar la mano de su chica, que es la que lo graba.

«Es un tema congénito degenerativo, relacionado con hernias discales y con la médula. Me empezaron a fallar las piernas, me quedé en el suelo. Encima no tenía teléfono ni nada. Siempre soy una persona previsora y muy limpia. Dejé las ventanas abiertas. Después de más de una hora, pude coger mi teléfono y llamar. Tuve que arrastrarme y luchar contra el dolor. Parecía fácil, pero en ese momento, fue una tortura», continúa explicando.

No dudó en ponerse en contacto con familiares y amigos para que fueran a socorrerlo. «Llamé a familiares, a Marta y a la ambulancia. Marta se pudo colar por la ventana. Me trasladaron al hospital en la camilla. He estado sedado. Hemos decidido que ya que llevamos aquí casi una semana, ha sido mucho dolor, mucho sufrimiento… pero también ha habido muchas cosas bonitas», ha dicho con una sonrisa en la cara.

Diego, ingresado en el hospital tras un desagradable episodio

«Me han hecho un resonancia. Una de las vértebras está interiorizada, la médula está un poco tocada. Ayer me hicieron una intervención. En la unidad del dolor lo que hicieron fue pincharme en la médula e inyectarme corticoides. Eso hace que en unos cuatro días pueda empezar a caminar más o menos normal. Ahora mismo me levanto y voy un poco como un abuelillo. No me noto mucho las piernas. Lo siguiente es el tratamiento con los fisios…», continúa explicando.

«Tenemos a los perros por ahí. Yo he estado aquí con María todos los días. Se ha portado como una reina, como el amor de mi vida. Me ha traído a la suite. Hemos estado aquí viendo películas mientras ella se dormía y yo no. Pero tengo que agradecer a todo el mundo, a los médicos, al hospital, a mis amigos y a mi familia», termina diciendo orgulloso de cómo se ha desarrollado todo.