Andrés Iniesta ha acabado el año con la mejor de las noticias. Y es que el futbolista espera su quinto hijo, fruto de su relación con Anna Ortiz. Tal y como ha podido saber SEMANA, la pareja está esperando a su quinto hijo, que llegará al mundo durante este 2023. Las últimas fotos que ambos han compartido en sus redes sociales, ya muestran el estado de la mujer del futbolista. Y es que ya no puede puede esconder la barriguita y con cualquier prenda de ropa, se le nota.

Está siendo una gran Navidad para la familia, que está teniendo la suerte de pasar las fiestas en España. Además, es una época aún mejor porque están esperando a su quinto hijo. En las instantáneas que han compartido en las redes sociales, se puede apreciar la incipiente barriguita de embarazada de Anna, que no puede estar más feliz con la llegada de otro retoño.

La pareja espera su quinto hijo y no puede estar más feliz

La familia al completo ha viajado desde Japón, donde viven, para disfrutar de unos días de vacaciones en Fuentealbilla, Albecete, donde se han reencontrado con el resto de miembros de su familia. No pueden estar más felices de pasar esta Navidad en casa y rodeados de los suyos. Y es que hay razones por las que sonreír, sobre todo, porque está siendo una época muy especial. En unos pocos meses darán la bienvenida a un nuevo miembro.

Con la llegada de este nuevo bebé la familia se hace todavía más numerosa. Andrés y Anna tiene ya cuatro hijos, Valeria, Paolo Andres, Siena y Romeo, que van a ejercer de hermanos mayores para el nuevo miembro. Todos iniciarán en apenas unos meses una nueva etapa en su vida, rodeados de mucho amor y felicidad.

Ya tienen cuatro hijos mayores

No todo ha sido felicidad en sus vidas. El matrimonio tuvo que pasar la pandemia en Japón, país que se encuentra a casi 11.000 kilómetros de España. Este encierro permitió a la mujer de Andrés Iniesta a reflexionar y a escribir un libro que llamó ‘Mi luz’, diario en el que habla sin miedo alguno sobre el aborto que sufrió en la semana 31 de su embarazo en el año 2014. Fue terriblemente duro para ambos y contarlo no solo les ha servido de terapia, sino también para ayudar a mujeres que han pasado por un duelo parecido.

«No todos los embarazos son bonitos. Andrés y y yo sufrimos el aborto y ha sido la peor experiencia de mi vida. Nos lo puso todo patas arriba. Sé que mucha gente lo ha vivido y compartirlo me ha servido. Porque no es fácil superar algo así y si puedo ayudar a alguien al contarlo, pues bienvenido. Por mucho trabajo que hagas y por mucho que lo hayamos superado, es algo que siempre está ahí. Lo único que me da satisfacción y me permite ser feliz es saber que nuestro angelito está allí bien cuidado», aseguraba Anna Ortiz. Para Anna este episodio es imposible de olvidar, de hecho, dice tener cicatrices «difíciles de curar», lo que ha provocado que ninguno de los siguientes embarazos fuera tranquilo. «Yo siempre digo que no disfruto hasta que ha pasado el parto y tengo al bebé en los brazos», comentaba