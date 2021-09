Anabel Pantoja y su reacción al ser preguntada por el escándalo de su padre

Anabel Pantoja se mostró indignada en sus redes sociales hace algunos días con un familiar. A pesar de que muchos pueden imaginar que se trata de su padre, nada más lejos de la realidad, pues contra quien estalló fue contra su tía abuela, Magdalena. Todo surgió después de que comenzaran los rumores acerca de unas fotografías que tenían como protagonista a Bernardo Pantoja en la playa, imágenes que demostraban que él no tenía ningún problema para acceder a la arena y, por tanto, acudir a la boda de su hija. Este reportaje vio la luz en ‘Sálvame’ y fue Magdalena la que desveló las intenciones de Bernardo. «Quería las fotos para venderlas», dijo. Sus palabras indignaron a Anabel y así se demostró en Instagram, donde se enfadó y cargó duramente contra ella. «Después de enviar estas imágenes a un programa donde sabía perfectamente que se sacarían. Ahí está tu respeto y tu amor hacia tu sobrino, mostrando su lado más íntimo y personal. Eres una basura», dijo. Pero ¿qué opina Anabel de todo lo dicho hasta ahora? En el vídeo que te ofrecemos en este artículo Anabel Pantoja ha sido preguntada por este asunto.

Aunque su boda está más cerca y su despedida ya ha tenido lugar, Anabel Pantoja tiene varios problemas en su día a día. Entre ellos, la polémicas que ha provocado la ausencia de su padre el día de su enlace. A pesar de que Anabel justificó que su padre no estuviera en la boda por problemas de movilidad, lo cierto es que pocos creyeron su versión. Tanto familia, amigos como espectadores han puesto en duda el motivo, eso sí, Anabel prefiere no responder. Sabe que puede perjudicarla, por lo que prefiere permanecer tranquila y no entrar en guerras que solo pueden empañar uno de los días más importantes de su vida. La boda que tiene previsto celebrarse en La Graciosa también estuvo en peligro por algunos ecologistas que querían boicotearla. Consideraban que este paraje natural podría estar en malas condiciones al tener el enlace civil y no estaban dispuestos a consentirlo, aunque todavía es una incógnita si en el enlace alguno de ellos se presentara.

Anabel Pantoja no quiere pensar en qué sucedería si finalmente alguien le arruina su boda con Omar y prefiere pensar en su puesta a punto. La sobrina de la tonadillera se ha estado sometiendo a algunos retoques para lucir perfecta para entonces, al igual que Omar, que esta semana ha acudido a expertos estéticos con el fin de mejorar su nariz. El canario se ha sometido a un tratamiento para poner recto su tabique y el resultado es muy satisfactorio, según ha dicho él mismo en sus redes sociales. Los futuros marido y mujer están pletóricos y no quieren satélites a su alrededor que puedan derribar ninguno de sus sueños, tal y como se ha demostrado en las últimas semanas.

Fue hace tan solo unos días cuando Bernardo Pantoja dejó claro todo lo que siente por su hija, Anabel. A pesar de que hay quien puede pensar que no tienen buena relación, el hermano de Isabel Pantoja insistió en que su hija es lo más importante que tiene en su vida. «La quiero con locura. No la quiero, la adoro… Es lo más bueno que Dios me ha puesto en la tierra«, expresó.