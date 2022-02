Desde que anunciara su ruptura con Omar Sánchez, Anabel Pantoja no ha parado de hacer declaraciones sobre las causas que la llevaron a poner punto y final con su marido cuatro meses después de su boda. Son muchos los factores que han determinado la ruptura: el desgaste de la convivencia, los cambios que ambos experimentaron al regreso del joven de ‘Supervivientes‘ o las experiencias vividas a raíz de su polémico enlace, celebrado tres días después de la muerte de doña Ana. Igual que sucede en todas las separaciones de pareja, hay otros muchos matices que han influido en la decisión de la sevillana.

La sevillana ha analizado este martes en ‘Sálvame’ muchas de las cosas que la han conducido al desamor. Una de ellas tuvo que ver con el paso de su chico por Honduras. Su participación en el concurso marcó un antes y un después para ambos. Cuando Omar regresó a España después de participar en el ‘reality’, nada fue igual. De la noche a la mañana, el monitor de surf canario pasó de ser el novio de Anabel Pantoja a convertirse en una estrella mediática. Surgieron nuevas amistades, nuevos contactos… y para él se abrió un mundo de posibilidades como recién estrenado famoso con mayúsculas. Cabe destacar que en los Cayos Cochinos coincidió con Alexia Rivas.

Alexia Rivas, sobre Omar Sánchez: «No es un aburrido»

La ex de Alfonso Merlos lanzaba el pasado lunes un alegato a favor de Omar. «A él también le han faltado cosas», decía. «Tengo la otra parte (haciendo referencia a la versión del canario) y me ha faltado un poco de autocrítica». Asimismo, explicaba que el monitor de surf «hubiera seguido» su relación con Anabel «porque es un hombre que ha luchado». Incluso detallaba cómo pasó la Nochevieja. «Omar lo pasó solo en casa. Siempre hay una persona que sufre más. Es mi amigo, es el dejado y lo está sufriendo más. Lo estoy apoyando más porque es mi amigo», decía. «No ha sido un aburrido. Llevaban cuatro años. Que Omar es muy divertido. Tampoco hay que juzgarlo», insistía.

Anabel Pantoja ha dejado claro que no tiene nada contra Alexia Rivas. Ha reconocido que sí le lanzó una advertencia tras su regreso de los Cayos Cochinos: «Yo le dije que ella trabaja en televisión». Incluso rompía una lanza a favor de su colega de Mediaset: «Tengo que decir a favor de la chica que ella sabía de nuestra crisis desde hace meses y no dijo nada. Respeto la relación que pueda tener. Cuando digo que Omar tenga cuidado de a quién se acerca es porque ahora es famoso, pero ella no ha contado nada de la ruptura».

«Tienen una relación estupenda entre ellos y ya está»

Según la sevillana, Alexia Rivas no está saliendo con un amigo de Omar: «Ella no tiene novio. Ha ido a una fiesta, ha conocido a los amigos de Omar. Tienen una relación estupenda entre ellos y ya está».