Este martes se confirmó la participación de Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, como concursante de ‘Supervivientes’.

Desde que este martes anunciaran en ‘Sálvame’ el décimo concursante confirmado de ‘Supervivientes‘, mucho se ha hablado de él. El nombre que Carlota Corredera desveló fue el de Omar Sánchez, más conocido como ‘El Negro’. El novio de Anabel Pantoja tendrá que hacer las maletas para poner rumbo a Honduras donde concursará con Marta López o Sylvia Pantoja, entre otros concursantes confirmados.

Desde que se supiera el nombre, Kiko Hernández ha criticado (y mucho) a ‘El Negro’. Él ha asegurado que el novio de Anabel es un poco «seta», que le gustaría que hiciera edredoning en la isla, que le fuera infiel a Anabel e incluso llegó a insinuar de que podría ser con el sexo masculino. Harta de todas estas críticas, ha entrado este miércoles en ‘Sálvame’ para defender a su novio y a su relación.

Anabel Pantoja habla con sus compañeros tras abandonar ‘Sálvame’

«Me alegro Kiko saber de ti», comienza diciendo en tono irónico por todo lo que estaba diciendo el colaborador de televisión. «Una cosa que yo os estaba oyendo… pero estoy de acuerdo que una vez que estas ahí puedes experimentar muchas cosas.. a lo mejor viene y ni con novio ni con novia.. se quiere ir al Tíbet.. Yo quiero que viva su experiencia, que gane si puede, pero yo lo estaré esperando«, ha comenzado diciendo.

Omar se marcha a vivir esta aventura que ya vivió en su momento Anabel Pantoja, aunque hay que recordar que tan solo aguantó en Honduras 14 días, por lo que ella asegura que no es la persona más indicada para darle consejos. «Yo no le voy a dar consejos. ¿qué consejos le voy a dar yo? Yo no le he dado consejos pero gente que ha estado ahí de mi entorno, sí que le ha dado consejos. Pero cuando llegues ahí, eres tú. Pasarán hambre, estarán en pésimas condiciones y ellos tendrán que luchar hasta el final», asegura la que fuera colaboradora de televisión.

Los colaboradores le han preguntado si le preocupa que se olvide de ella y su compromiso y encuentre el amor en Honduras, a lo que Anabel ha respondido que «A mi lo único que me preocupa, fuera de bromas, es que el esté mal o se venga abajo. Que si tiene que pasar lo que tiene que pasar pues nada…me enteraré por la tele», desvela.

Anabel será la defensora de su novio en los platós de televisión

También han querido conocer quién será la persona encargada de defenderlo en el plató y Anabel Pantoja ha revelado que «una servidora». Una respuesta que no ha sentado nada bien a algunos de sus compañeros ya que supuestamente ella había asegurado que había dejado la televisión. La sevillana ha querido explicarse: «A ver, Kiko, yo os cuento. Yo esto no lo sabía, sinceramente. Sabéis como es esto… a veces cuentan contigo, otras no… a mí esto me ha venid por sorpresa. Él me lo ha pedido, y es mi futuro marido y yo lo voy hacer. Voy a estar al pie del cañón como he estado con mi familia«, confiesa.

Otra de las concursantes que participarán es Sylvia Pantoja, con quien hace unos meses tuvo un enfrentamiento. «Él no tiene ni idea de quien el Sylvia Pantoja y él me preguntó que por qué me atacaba y yo le dije «mira olvídate, tú conoce a todo el mundo, trata a todo el mundo por igual.. allí sois todos iguales», asegura. Aún así, ha confesado que no le haría gracia un acercamiento entre ellos: «Yo no te voy a mentir. No voy abrirme una botella de champán si veo que son amigos, pero lo voy a respetar».

Sobre las últimas palabras de su primo, Kiko Rivera

Carlota Corredera también ha querido hablar sobre las últimas declaraciones de su primo, Kiko Rivera, en las que atacaba a Anabel. «Bueno Carlota, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que me pueden doler mas y otras menos, pero ahora mismo estoy en un estado como el de Andorra.. ahora mismo lo único que me importa es estar bien yo, mi chico que se va a Supervivientes y nada, que cada uno le vaya bien la vida y que todo esté bien. Yo lo único que le deseo es que Kiko esté bien», revela. Además, ha confesado un distanciamiento entre ellos: «Si él piensa esas cosas de mí, pues nada… Hace tiempo que no hablamos, pero yo hablo todos los días con sus niñas y con Irene».