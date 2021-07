La colaboradora ha explicado, una por una, lo que esconde cada uno de sus tatuajes, dedicados a las personas de su familia.

Este lunes, Anabel Pantoja ha contado las historias que se esconden detrás de todos y cada uno de sus tatuajes. El motivo por el que ha hablado de ello es cuando ha visto en ‘Sálvame‘ las declaraciones de Dulce hablando de los tatuajes que lleva. Según la exniñera de Cantora asegura que la sevillana lleva tatuada a su tía, Isabel Pantoja, antes que a su madre. Unas afirmaciones que la colaboradora ha negado en directo.

«A mi madre la llevo tatuada aquí (en un costado). Por si Dulce no se ha enterado, mi madre está tatuada antes que mi tía», decía, mientras mostraba un tatuaje de dos elefantes juntos grabados en su piel. «Ella es el elefante grande y yo la pequeñita porque voy detrás de ella. Ahora es al revés: yo soy la grande y ella la pequeñita».

Y es que hubo una película inspirada en ese animal que la inspiró para hacerse ese dibujo: «Cuando yo vi ‘Dumbo’ me identifiqué mucho con mi madre porque éramos las dos. Somos Dumbo en mujer». Sus palabras desataron las carcajadas de sus compañeros, pero sus risas pararon en seco cuando vieron a la colaboradora llorar emocionada: «No nos separamos, pero íbamos las dos buscando… Nos tuvimos que ir a casa de mis abuelos. Mi madre ha sido conmigo siempre como la mamá de Dumbo. Por eso estoy yo todos los días con Dumbo, Dumbo, Dumbo…”.

«Mi madre es mi madre y muchas veces la he dejado un poco de lado… un poco aparte», decía, entre sollozos. «Mi madre siempre me dice que no me implique tanto».

A continuación, enseñaba un tatuaje que lleva en el antebrazo: unos labios con los que rinde homenaje a su tía, Isabel Pantoja. «El tatuaje de mi tía es porque mi tía me ha ayudado mucho. Kiko también me ha ayudado mucho. Se lo vi a mi prima. No es envidia mala, es envidia sana. Es llevar a gente importante en el corazón«, detallaba.

Las bromas de Paz Padilla sobre los tatuajes de Anabel Pantoja

«Llevo a mis sobrinos, a mi abuela, que en paz descanse, a mi otra abuela«, añadía, indicando con el dedo todos los puntos de su anatomía donde lleva otros tatuajes en honor a personas destacadas de su familia. «¡Eres Sergio Ramos!», bromeaba Paz Padilla. Belén Esteban, por su parte, le preguntaba:»Gordi, ¿dónde está mi tatuaje, que yo soy una persona muy importante también?, y esta le respondía: «El tuyo me lo voy a poner en un sitio muy íntimo».