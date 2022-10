Sin pelos en la lengua, así se ha pronunciado Anabel Pantoja sobre el que fuera su marido, Omar Sánchez. La colaboradora ha indicado que desde que regresó de ‘Supervivientes’ no reconoce al canario. «Yo cuando me voy dejo aquí al ‘Negro’ y cuando vengo encuentro al ‘terror de las nenas’, rodeado de chicas». También ha explicado lo que más le ha dolido de su expareja.

«Yo soy la primera que estoy sorprendida con su comportamiento, pero entiendo que yo también estoy cambiada. Hay cosas que no se deben de pasar y códigos que no se deben romper. Aunque mi matrimonio no fuera el ideal, mi relación fueron cuatro años geniales. Me ha dolido mucho el comentario de que él no quería casarse. Dos personas no se casan si uno no quiere», ha afirmado sobre aquella sonada boda que tuvo lugar el 1 de octubre de 2021 en la isla La Graciosa. «Yo no le estafé. Yo quería luchar y sacar aquello adelante. Al final se me ha puesto como que yo le manejaba y lo único que quería era protegerle de este mundo en el cual al final se ha metido él solo».

La gran decepción de Anabel Pantoja

Las últimas entrevistas que Omar Sánchez ha concedido hablando de Anabel Pantoja no han gustado en absoluto a esta última. «Mentiría si te dijera que me gustó que viniera al ‘Deluxe’. Me comentó que tenía mucha presión, también que le insultaba la gente por las redes y demás. Ha dicho cosas que yo me habría guardado porque forman parte de nuestra intimidad». La sevillana ha subrayado que en ningún momento le pidió al canario que la esperara durante su paso por Honduras. «Él tampoco me dice que me va a esperar. La reflexión fue que ojalá cuando estuviera allí me diera cuenta que le echaba de menos».

Anabel Pantoja ha sido tajante respecto a las declaraciones de su ex. «Yo no estoy de acuerdo con las entrevistas que da, pero las respeto. Yo siempre intento protegerle y ya le advertí». A pesar de las discrepancias que han podido tener durante estos meses, la sobrina de Isabel Pantoja ha dejado claro que continúa sintiendo un enorme cariño por su ex. «A mí me va a tener siempre».