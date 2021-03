La colaboradora de televisión atraviesa un momento complicado, pero son muchos los colaboradores de ‘Sálvame’ los que se han volcado para apoyarla ante este nuevo ingreso a través de sus respectivas redes sociales.

El ingreso en el hospital de Mila Ximénez ha dejado a todos sus compañeros totalmente rotos. Tal y como publica SEMANA en exclusiva en su nuevo número (a la venta desde este miércoles), la colaboradora de televisión está de nuevo ingresada en el hospital. Su hermana y su cuñado no se separan de ella en ningún momento, ya que su hija Alba tuvo que volver a Ámsterdam, Holanda, donde vive con su familia, para cumplir con algunos compromisos allí. Su entorno muestra preocupación ante este nuevo ingreso de Mila Ximénez, que está viviendo uno de los momentos más complicados de salud.

Los miembros de su familia no son los únicos que están pendientes de la salud de la colaboradora de ‘Sálvame’. Algunos compañeros de trabajo que se han convertido en amigos, no la dejan sola ni un instante. Es tal el cariño que le tienen algunos que no han dudado en mandarle a través de sus respectivas redes sociales los mejores deseos para atravesar este bache.

La que no ha querido perder la oportunidad de desearle lo mejor ha sido Anabel Pantoja, que desde Canarias se ha enterado de este ingreso hospitalario de Mila Ximénez. A través de una publicación que ha compartido una de sus cuentas de fans, la sobrina de Isabel Pantoja le manda un mensaje cargado de amor.

Anabel Pantoja mantiene una relación increíble de amistad

Con un vídeo de un reencuentro que tuvieron ambas en la casa de ‘GH VIP’ que han titulado como «eres una luchadora», Anabel le dice a la colaboradora que vaya a por todas ante este ingreso. La colaboradora de televisión tuvo que ingresar el pasado lunes en el hospital después de que el equipo médico que lleva su caso tomara esta decisión el pasado domingo. Su hermana y su cuñado fueron los encargados de llevar a Mila Ximénez al hospital cuando lleva ya casi un año de lucha contra un cáncer de pulmón.

Por su parte, Kiko Hernández también ha usado una publicación de una de las cuentas de fans para darle todo su apoyo: «Ahora más que nunca contigo Mila, eres muy fuerte y saldrás de esta», le dedican a través de una publicación con foto incluida de ambos que el colaborador de ‘Sálvame’ no ha dudado en compartir. Junto a la instantánea, la canción ‘Tu refugio’ de Pablo Alborán.

Kiko Hernández le manda todo su apoyo (también públicamente)

Belén Esteban fue una de las primeras amigas de Mila que quiso mandarle un mensaje de ánimo a la colaboradora cuando aún se desconocía la noticia de su ingreso. La de Paracuellos del Jarama prefirió no desvelar el motivo de este mensaje de ánimo, en el que tan solo escribió unos emoticonos en forma de corazón junto a una instantánea en la que aparecen ambas junto a Raúl Prieto. La foto es de uno de los últimos encuentros que tuvieron cuando quedaron para comer. No ha olvidado animar esta publicación con la canción ‘Qué bonito es querer’ de Manuel Carrasco.

Unas horas después de compartir esta publicación, Belén Esteban volvió a mandar un mensaje cargado de amor para su amiga con una foto de ambas de hace unos años. En la imagen vemos a las colaboradoras de ‘Sálvame’ muy sonrientes durante un evento que organizaron con otras amigas de plató.