A finales del pasado mes de mayo, Anabel Alonso se convirtió en madre primeriza a los 55 años de edad. La actriz y su pareja, Heidi Steinhardt, dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común. Un niño al que han llamado Ígor. Así mismo lo desvelaba la propia Anabel en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía anunciando la feliz noticia, en la que aparecían los piececitos del recién nacido. «Ígor ya está con nosotras!!! Llegó el 24-5-2020 ¡¡¡¡ES MARAVILLOSO!!!», escribió junto a la imagen del recién nacido.

Ahora, unos días después del nacimiento, Anabel Alonso reaparece y cuenta cómo está viviendo su reciente maternidad: «Hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro», ha dicho visiblemente emocionada por todo lo bonito que está viviendo. Además, ha asegurado que se pasa el día embobada viendo al recién nacido, que se ha convertido en su sueño cumplido para la humorista y actriz. Puedes ver íntegra la entrevista en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.

Además de que Anabel Alonso anunció la llegada del bebé, Heidi, por su parte, también subió a sus redes sociales la misma foto, pero con distinto mensaje: «El 24 de mayo llegó Ígor a nuestras vidas y ya nada es igual… Con él todo es luz, amor y paz. ¡No podemos más de felicidad«, señaló hace unos días cuando conocimos la feliz noticia. A mediados del pasado mes de abril, la actriz compartía una imagen de la barriguita de embarazada de su chica que provocó un aluvión de comentarios. “Esperándote» publicaba en su cuenta de Instagram. Una imagen que no tardó en recibir un aluvión de mensajes.