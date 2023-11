Ana Rosa Quintana tiene nuevo sustituto en 'TardeAR' tras la salida de Beatriz Archidona

Nuevos cambios en las tardes de Telecinco. Esta noche se estrena ‘De viernes’, el nuevo programa que pretende convertirse en la referencia de la cadena de Mediaset en corazón. La presencia e implicación de Beatriz Archidona en este espacio junto a Santi Acosta, hace imposible que la presentadora continúe con su labor de sustituta oficial de Ana Rosa Quintana. Así las cosas, desde hoy, Archidona no se pondrá cada viernes al frente de ‘TardeAR’, si no que será Frank Blanco el que ocupe su lugar. El colaborador de la ‘tertulia VIP’ escala puestos hasta convertirse en uno de los conductores titulares del programa.

Archidona quería mantenerse en ambos proyectos

Así nos lo ha confirmado esta misma mañana el grupo audiovisual. Archidona, pese a querer mantenerse en ambos lugares, no va a continuar al frente del programa que conduce de lunes a jueves Quintana. Hay que recordar que la presentadora de ‘De viernes’, que llevaba más de una década vinculada a la productora de Ana Rosa, ha firmado recientemente un contrato de cadena. “Creo que me voy a instalar aquí, en Mediaset, el día y la noche. En principio sí continúo en ‘TardeAR’. El objetivo es compaginar y seguir vinculada a los dos proyectos”, decía la periodista hace dos días en la rueda de prensa de su nuevo espacio. Algo que, finalmente, no ha podido ser.

Frank Blanco, nuevo talismán de Telecinco

Frank Blanco ha ido ganando cada vez más peso en esta ‘nueva Telecinco’. Los directivos de la cadena han apostado por él desde que cambiasen su modelo. Y, desde entonces, lo hemos visto en espacio tan dispares como ‘Cuatro al día’, la tertulia VIP de ‘TardeAR’, los debates de ‘GHVIP’ o sustituyendo el pasado verano a Emma García al frente de ‘Fiesta’ junto a María Verdoy. El presentador se ha convertido en uno de los nuevos valores seguros de la cadena.

Justo por eso, Blanco incorpora esta oportunidad a su curriculum. Los viernes será oficialmente el nuevo presentador de ‘TardeAR’ en sustitución de Ana Rosa Quintana. Su fichaje se anuncia justo el día en el que el programa celebra su máximo de audiencia y el liderazgo en la tarde de Telecinco con un estupendo 11,2% de share y rozando la barrera del millón de espectadores.