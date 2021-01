Ana Obregón sigue sumida en su tristeza. Ahora, ha compartido unas imágenes inéditas junto a su hijo Álex Lequio donde recuerda cada uno de sus abrazos

Hace ya más de ocho meses que falleció Álex Lequio tras una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio siguen sin creerse lo que ha ocurrido y con la tristeza invadiéndoles día sí y día también. Durante esta época, la actriz ha ido compartiendo muchas imágenes inéditas en compañía de su hijo y reflexiones que le ayuden a entender el motivo por el que la vida le ha arrebatado al joven empresario.

Ana Obregón está viviendo su época más difícil y está completamente hundida. Ahora, con motivo del Día Internacional del abrazo ha querido rescatar algunas bonitas fotografías junto a Aless (así era como le llamaban su entorno más cercano) y compartirlas con todos sus seguidores. «Hoy es el día internacional del abrazo . Que contradicción. Por la pandemia hay que abrazar con cuidado a las personas que quieres. Otros desgraciadamente no lo haremos nunca porque esas personas ya no están con nosotros», comienza diciendo la popular actriz.

Ana Obregón no puede soportar la pérdida de su hijo, Álex Lequio

Además, Ana aprovecha para mandar un consejo a todas aquellas personas que todavía tienen a sus seres queridos junto a ellos: «Cuando podáis abrazad a las personas que queréis, sin límites, sin miedo, con pasión y mucho amor …todo el tiempo. Porque al final esos abrazos se quedan para siempre en tu corazón y en tus recuerdos y puedes revivirlos cuando quieras», anuncia.

La presentadora se rompe al recordar todos esos abrazos que le dio a su hijo, que ahora ella misma asegura que se han convertido en «eternos». «Yo vivía de tus infinitos abrazos cuando estabas aquí y ahora sobrevivo gracias a esos abrazos que se han convertido en eternos. @alessandrolequiojr #alessforever💔 #diadelabrazoeterno», asegura.

La actriz está completamente destrozada tras la irreparable pérdida

Ana Obregón se encargó de despedir el 2020, el año que le arrebató a su hijo. La artista se enfrentó a toda España en uno de los momentos únicos para este año tan complicado para todos los españoles a consecuencia de la pandemia provocado por el coronavirus. Para la actriz, el comienzo de este año 2021 sin Aless está resultando especialmente duro. En su doloroso duelo, solo interrumpido para dar las Campanadas de 2020, sigue sumida en una profunda tristeza.

Junto a una foto en la que aparece caminando sola sobre la nieve, la presentadora escribe: «No hay nada más doloroso que caminar por esta vida sin ti. No sé a dónde voy. Tú eras y eres mi camino. Sigo tu ejemplo y tus huellas por una senda infinita, abrazándote, abrazándome». En su post destaca cómo la tristeza ha pasado a formar parte de su día a día. Y no me importa esta tristeza, es más, no quiero que deje de dolerme nunca. Porque esta tristeza eres tú. Y ya nos hemos hecho muy amigas. Me ha prometido que me dejará vivir aunque sólo sea en ese instante eterno en que volvemos a abrazarnos cada día #alessforever 💔».