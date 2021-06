La actriz ha compartido una foto junto a su padre durante sus vacaciones y en ella llora la ausencia de sus seres queridos fallecidos.

Ana Obregón está disfrutando de unos días junto a su padre en Mallorca, donde la familia tiene una casa de verano. La actriz está disfrutando de la compañía de él cuando hace apenas unas semanas daba el último adiós a su madre. Desde su segunda vivienda, Ana ha querido recordar a sus seres queridos fallecidos, entre los que no solo está su madre, también su hijo, que murió el 13 de mayo de 2020 tras una larga y dura lucha contra el cáncer.

Pues bien, ahora ha querido llorar la ausencia de ellos, con los que tenía una relación increíble. Y Ana Obregón lo hace con una foto junto a su padre y un mensaje con el que trata de animar a todos para que disfruten al máximo la vida junto a los suyos: «Cada vez somos menos, Papá. Después de más de un año estando en el infierno he aprendido que “la vida es un regalo demasiado frágil”. Disfrutad. Por los que no están. Por mi. Disfrutad por favor. Cada segundo. Cada te quiero… #felizverano #mama #alessforevet💔«.

Ana Obregón llora la ausencia de su madre y su hijo, Álex Lequio

Este va a ser el segundo verano que Ana Obregón no está junto a su hijo, y el primero que no está junto a su madre. Ha sido un año increíblemente duro para la actriz, que ha perdido a dos familiares directos en poco tiempo. Ella misma recordaba lo duro que fue decirle a su padre que su madre ya no está junto a ellos.

«Hoy es vuestro 68 aniversario de bodas. Hemos celebrado juntos las bodas de oro, plata y platino. Llegaban las de Titanio, pero no pudo ser. Papá, he vivido situaciones crueles, insuperables y golpes durísimos en mi vida, pero decirte que mamá ya no está con nosotros fue uno de los momentos más difíciles. Este es mi pequeño homenaje de agradecimiento a mis padres que me enseñaron que el amor eterno de pareja puede existir. Los 68 años de su bella historia de amor lo avalan. #GRACIAS #papaymama #lovestory ❤️», le dedicaba a sus padres hace apenas unos días, cuando hubieran celebrado un nuevo aniversario de boda.

Ha sido un año realmente duro para la actriz

Ana Obregón desde el pasado año ha tenido que hacer frente a dos durísimos golpes. La pérdida de su hijo el 13 de mayo del pasado año y la muerte de su madre el 22 de mayo de 2021 han dejado a la actriz fuera de juego. Ella misma ha explicado que vive sumida en una continua tristeza, sin embargo, las personas que tiene a su lado tratan que se sobreponga y mire hacia el futuro. Así lo demostró cuando se confirmó que sería investigadora invitada a la cuarta gala de ‘Mask Singer: mira quién canta’. Una gala que le devuelve a la tele después de haber presentado junto a Anne Igartiburu la noche de las Campanadas.