Olvidar los recuerdos es una de las enfermedades más dolorosas que existen. No solo para el enfermo, también para la familia y los seres queridos de aquellos que sufren Alzhéimer. Esto bien lo sabe Ana Milán, quien perdió a su madre por este motivo y quien se sigue alegrando por los avances que la comunidad científica logra. «Mira, mamá. Está sucediendo…», ha escrito la intérprete tras leer la noticia de la que se ha hecho eco El País y es que en ella hablan del importante triunfo que han conseguido. «Investigadores de Estados Unidos han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria. Este hallazgo estimula la búsqueda de una cura para el Alzheimer».

Esta información no solo ha sido aplaudida por la actriz, que celebra que no se tire la toalla y se siga investigando, dando igual los años que pasen. El pasado año varios artículos dieron cifras para muchos escalofriantes y es que existen 800.000 personas en España que la padecen, siendo uno de los país con mayor número, lo cual resulta preocupante. Por ello, no solo Ana ovaciona estos pasos, también todos aquellos que han vivido una situación similar. «Llega muy tarde para muchos, pero llega. Y eso es una emoción muy grande. Mi madre no tenía Alzheimer, era demencia con cuerpos Lewi, pero es igualmente desolador y horrible. Ánimo a los que lo estáis viviendo», dice un seguidor de Milán.

En ocasiones especiales Ana Milán saca a relucir parte de sus sentimientos y le rinde un homenaje a su progenitora, mensajes que no solo le hacen vibrar a ella, también a todos los que la leen. «Hoy escuece, para qué mentir. Mamá brindo contigo y por ti. Y que sepas que te oigo reír cuando hago alguna de las mías. Que te oigo aconsejarme aunque sepas que rara vez hago caso. Feliz día, mamá. Te quiero muchísimo», escribió. Ambas estaban muy unidas, por lo que su ausencia se hizo todavía más complicada y por lo que Ana intenta plasmar parte de sus vivencias junto a ella en sus redes sociales. «Nunca nadie me rascará la espalda así. Nunca, jamás, me han vuelto a secar el pelo al sol. Contigo descubrí que podía hacer reír. Y que si daba mi palabra tenía que ser ley; no siempre lo he conseguido… Me quedo con tu apellido y tu nariz. Feliz día mamá. Te quiero», dice la alicantina.

Los consejos de Ana Milán

Ana Milán echa profundamente de menos a su progenitora y por ello insiste a sus seguidores lo importante que es estar junto a ellas cuando se las tiene cerca. «Hoy la echo mucho de menos. Mucho. Llamad a vuestras madres todo lo que podáis. Llamadlas. Hacedles reír. Pedidles consejo. Recordadles que las queréis. Llevaos su comida en tupers y atesorarlos como si fueran de Berasategui. Llamadlas. Hacedles reír…», recomendó hace algún tiempo.

