Ana María Aldón se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘, donde se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez sobre el difícil momento que atraviesa. Este fin de semana ha confirmado su divorcio de José Ortega Cano. Lo hizo en el programa ‘Fiesta’, donde la vimos derrumbarse con Emma García. Este lunes ha intentado mostrarse más serena, pero los nervios siguen estando a flor de piel. «No necesito excusas para romper. No lo hemos hecho antes porque no lo tenía claro. Las cosas han llegado cuando tenían que llegar», ha arrancado diciendo. Minutos después ha revelado que tras confirmarse la ruptura con su marido «nadie de la familia de Ortega Cano se ha puesto en contacto conmigo, no me ha llamado nadie… Ni si necesitaba algo, nada. Ni Aniceto, Gloria Camila… Nadie».

Ana María Aldón no ha querido entrar en guerras con la hija de su aún marido, que en estos momentos libra su propia batalla y ha anunciado que se aleja de los medios, ya que necesita seguir su tratamiento «con medicación». «Yo le tengo mucho cariño a ella. Hemos vivido muchas cosas juntas. Le he tenido mucho cariño y no sé si ella me lo ha dejado de tener o no. Las cosas han llegado a un punto de no retorno. Me gustaría que haya respeto y cordialidad», dice.

Sincera, ha reconocido que lo pasó muy mal cuando se quedó embarazada del hijo que tiene en común con Ortega Cano: «Pensé, si yo desaparezco, lo hundo. Tengo que seguir y luchar a su lado». Y ha apuntado que a lo largo de este verano, ni ella ni su marido han jugado al despiste: «No hemos jugado ni al gato ni al ratón ni al elefante. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era estar con nuestro hijo».

«Soporté cosas que no tenía que haber soportado desde el principio. Yo espero que se dé cuenta de lo que he aportado en su vida. Fue un momento muy duro cuando me quedé embarazada. Tampoco nos veíamos todos los días ni convivíamos, era solo un día a la semana y eso es un rato. Yo me montaba en el coche con él por la mañana y nos hartábamos a reír». Son algunas de las declaraciones que ofreció Ana María Aldón este fin de semana, cuando habló a corazón abierto con Emma García sobre su matrimonio, ya roto.

«Cuando empezamos a hablar del divorcio hubo mucho afecto. Lo hemos podido hacer con cariño, tampoco hay necesidad de darle valor a lo material. El niño es lo más importante. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño. No podría tener un padre mejor», revelaba en el programa de García, entre lágrimas.