La inesperada llamada de José Ortega Cano en ‘Ya son las ocho‘ pidiendo a Ana María Aldón y a su hija Gloria Camila pidiendo a ambas que lo dejen «vivir tranquilo» ha provocado un clima de crispación en el entorno del torero. Las tensiones se acumulan en el hogar que comparte con la diseñadora y el hijo que tienen en común. En ella, la andaluza no se siente del todo a gusto. «En mi casa manda más la mujer de servicio y Gloria Camila que yo», ha lamentado la diseñadora, según apunta Carmen Borrego. Estas declaraciones han vuelto a poner sobre la palestra la supuesta crisis del matrimonio. Quizás para tomarse un respiro, la diseñadora se está planteando poner tierra de por medio y partir rumbo a si tierra, Cádiz, para estar al lado de su familia.

«No puedo más. En mi casa tengo que pedir permiso para todo, en mi casa manda más Marina que yo, la persona de servicio, en mi casa manda más Gloria Camila que yo». Son las durísimas afirmaciones que la mujer del torero ha dado a conocer al público a través de su compañera Carmen Borrego. Esta ha recordado que Ana María está «destrozada» y «al límite». Se encuentra en un momento complicado y se siente «perdida». Esto motivaría su decisión de irse unos días a su pueblo natal para poner en orden todo lo que se ha dicho sobre ella. «A ella solo le ha molestado una cosa de la que yo hablé, que es haber hablado de Marina, la mujer que trabaja en su casa», ha admitido Borrego este miércoles.

«Se va a ir a Sanlúcar de Barrameda porque su madre está enferma»

«Ella se ve en Madrid sin una peseta. Se va a ‘Supervivientes’ para poder tener dinero para ella y para su familia, a la que ella ayuda mucho. Su madre está malita, cada vez peor. Su hija se ha puesto a hablar porque ve que ella cada vez está peor. Ella ha tenido un problema psicológico y ha estado en tratamiento. Está perdida y necesita ayuda», ha detallado la hija menor de María Teresa Campos sobre el estado de ánimo de su compañera de cadena. «Creo que se va a ir a Sanlúcar de Barrameda porque su madre está enferma. No sabe qué hacer. No quiere separarse de su marido, quiere que su marido le dé su sitio».

¿Se plantea un traslado definitivo? Según la hermana de Ana María Aldón, no: «Mi hermana no ha dicho que se va a venir, ella está contenta en Madrid y con el colegio de su hijo». Lo que no descarta es tomarse un periodo fuera de la capital, alejada del foco mediático. Ahora más que nunca necesita espacio. Y un poco de tiempo para recuperar energías ante el vendaval que azota a su familia.