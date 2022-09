Después de meses de fuerte crisis sentimental, Ana María Aldón y José Ortega Cano han acercado posturas. Esta misma semana se han dejado ver acompañando a su hijo, José María, durante su vuelta al cole. La colaboradora ha hablado largo y tendido sobre este asunto y ha aclarado en qué punto se encuentra su matrimonio.

«Hay cordialidad. Lo hacemos por el niño y es lo normal. Lo que hacen los padres», ha afirmado durante su intervención en ‘Ya es verano’. La diseñadora ha explicado que la situación es mejor que hace algunas semanas. Sin embargo, ha recalcado que no han resuelto sus problemas. Esta vez ha vuelto a recordar la raíz de su crisis, la intromisión de diferentes miembros de la familia en su matrimonio. «Es algo que no va a volver a pasar», ha dicho tajante.

Ana María Aldón habla de su hija

Ante las preguntas de los distintos colaboradores, Ana María Aldón ha negado estar alargando en el tiempo ninguna situación en alusión a una posible separación del diestro. La andaluza ha explicado que cada uno está poniendo de su parte para llegar a este momento de entendimiento. «Ahora mismo es lo que hay y hay que aceptarlo». También se ha pronunciado sobre una reciente llamada del torero a la televisión. «Yo no le estoy pidiendo que se desvincule a la familia. Ahora no es solamente su familia. Ahora sí tenemos un problema: mi hija».

La diseñadora ha manifestado que está en un aprieto debido a las recientes declaraciones de su hija, Gema Aldón. «Ella es mayor de edad y ha vivido la situación. Siempre he dicho que no quiero contaminarla. No quiero que entre en una batalla por nadie. Tiene 27 años y toma sus decisiones. Puede estar más acertada o no. Me puede perjudicar o no, pero lo decide ella». Asimismo ha reconocido que no estaba al tanto de esta última entrevista de Gema Aldón, pero ha sacado la cara por ella. «A mi hija le duelen muchas cosas como que nadie me haya agradecido cosas cuando. Yo he dejado a mi familia y me he venido a atender a una familia que tenía muchos problemas».

El matrimonio lleva meses afrontando una crisis sentimental sin precedentes. Ha sido un verano difícil en el que Ana María Aldón se ha refugiado en los suyos. Estuvo una temporada en la casa familiar de Costa Ballena, Cádiz, junto a su hijo pequeño, José María. En el sur también se reencontró con su familia, su gran apoyo. El pasado mes de junio tuvo que dejar durante algunas semanas su puesto de colaboradora en ‘Viva la vida’ debido a una fuerte depresión de la que se está recuperando actualmente.