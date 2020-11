Ana María Aldón celebra sus 43 años y nos enseña todos los regalos que ha recibido en este año tan especial para la diseñadora

Ana María Aldón está de celebración. Este jueves 19 de noviembre celebra sus 43 años en un año muy importante para la diseñadora, donde ha visto cómo su vida y su imagen ha cambiado de manera drástica. La mujer de José Ortega Cano ha querido compartir con sus seguidores algunos de los regalos que ha recibido en este día tan especial, donde ha soplado las velas en compañía de los suyos.

A pesar de que no ha podido hacer grandes celebraciones debido a la pandemia provocada por el coronavirus,ya que las restricciones en Andalucía cierran todo a las 6 de la tarde. Ana María Aldón no va a poder celebrar su cumpleaños por todo lo grande, pero está recibiendo varias sorpresas por el día de su cumpleaños. La diseñadora ha querido compartir todos estos regalos con todos sus seguidores, que ya son más de 118.000 seguidores.

Ana María Aldón ha celebrado sus 43 años en familia y con los suyos

La diseñadora ha compartido a través de sus Stories los regalos que ha recibido por parte de algunos seres queridos. Lo primero que ha compartido ha sido un ramo de flores que desconocía de quien era. Así mismo lo ha dicho ella: «Lo primero ha sido este ramo que no sé de quien es, pero sospecho», ha comenzado diciendo Ana María Aldón. Y posteriormente ha comenzado a leer la nota que venía acompañada al ramo: «De tu madre, de tu hija y de nieta. Te queremos».

Ana María Aldón se ha emocionado al recibir ese regalo: «Yo sí que os quiero a vosotras. Este año mi madre y mi hermana no van a estar conmigo por el tema de la pandemia. Pero estarán aquí de corazón», ha dicho agradeciendo la sorpresa que le han mandado. Además, en el vídeo que ha compartido ha escrito lo siguiente: «Aunque la distancia nos separe, siempre estaremos juntas». Unas bonitas palabras en este cumpleaños tan difícil para la diseñadora, que este año cumple 43 años.

Después de esta sorpresa, también ha compartido la imagen de una tarta de cumpleaños en el que han escrito «Felicidades Ana. Te queremos» junto a una fotografía de ella. Un regalo que la diseñadora no olvidará a pesar de estar separada de los suyos por culpa de la pandemia.

La diseñadora se muestra más alejada de la vida pública

Ana María está siendo muy cauta durante los últimos meses y son contadas las apariciones que está teniendo en televisión. Una de las últimas ha sido en ‘Viva la vida’,donde ha dejado claro que no desea pronunciarse sobre Rocío Carrasco: «Yo no quiero hablar de ella, no la conozco. Solo he coincidido con ella una vez. ¿Quién soy para juzgarla y hablar de ella? Es triste lo que está pasando, pero lejos de tirar más leña al fuego lo que hago es tirar por un camino reconciliador». Estas declaraciones cobran sentido después de sus declaraciones a la revista SEMANA.

«Yo no me posiciono a favor de nadie. Simplemente respeto su actitud», añadía. También ha querido matizar el titular que aparece en portada de SEMANA: «Yo no entiendo la postura de Rocío Carrasco, pero no me queda más remedio que respetarla». Asimismo, reconocía que entiende perfectamente la carencia que tiene Rocío Flores por haber crecido lejos de su madre, algo que ha vivido de cerca durante su paso por ‘Supervivientes’: «Me ha dado mucha pena. Veo a esa niña y se me parte el alma». Ha confirmado que José Ortega Cano tampoco entiende la actitud adoptada por parte de Rocío Carrasco.

Ha querido dejar claro que en su casa no se habla de ella, pero espera que algún día termine este conflicto: «Ojalá se solucione pronto». Durante su última gran aventura televisiva, ‘Supervivientes, Ana María estuvo al lado de Rocío Flores y pudo entenderla un poco más. Después de esta experiencia ambas se han visto un par de veces y han estado en contacto a través de diversas llamadas telefónicas.