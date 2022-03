Días después de que SEMANA publicara en exclusiva el ultimátum que le ha lanzado Ana María Aldón a José Ortega Cano, la colaboradora ha reaparecido en ‘Viva la vida‘ y ha confirmado que el diestro ha respondido por fin a su desesperado llamamiento. Sin embargo, la diseñadora le ha lanzado una nueva petición a su marido después de verse desbordada por los continuos comentarios que se están haciendo sobre su matrimonio en en los diversos platós de Mediaset.

Ana María Aldón ha confirmado que se ha producido una reacción en José Ortega Cano después de sus continuos gritos desesperados en televisión. «Ha hecho lo que tenía que hacer, ha dicho lo que tenía que decir. Hemos hablado«, afirmado en clara referencia a las palabras que el diestro pronunció el otro día sobre lo mucho que estaba enamorado de su mujer. «La quiero hasta las trancas», reconocía en público. Sin embargo, aunque ha visto un cambio, la colaboradora de ‘Viva la vida’ le ha hecho un ruego al padre de Gloria Camila Ortega después de escuchar todos los comentarios que se han vertido sobre su matrimonio en ‘El programa de Ana Rosa‘. «Estoy un poco cansada, entre unos y otros… Espero la defensa de mi marido, la necesito porque me parece todo tan injusto…», admite.

Ana María Aldón deja claro que el matador tiene total libertad a la hora de entrar y salir de casa, despejando así cualquier atisbo de duda sobre un posible control. «Hace su vida normal y corriente como cualquier persona. Mi marido hace lo que le da la gana. No le pregunto lo que hace. La persona que está informando (a los periodistas de los programas de Telecinco) lo está haciendo con mucha inquina y maldad. Lo que sobra en el matrimonio es mierda», asevera.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en negar que ha hablado de su intimidad con José Ortega Cano y ha recalcado que tan solo ha hecho partícipe a los espectadores de cómo se encontraba y el bache que estaba pasando su relación. «Es momento de resurgir, me ha dicho que ponemos solución y que por lo menos lo vamos a intentar y ya está. Lo que hace falta es que lo haga sentir. Es una buena respuesta, lo que hace falta es que sea la solución. Esperaba que fuese así, que hubiese ganas de seguir para adelante. Me ha vuelto a mirar«, cuenta ante la atenta mirada de Emma García.

No quiere volver a tomar antidepresivos

Por otro lado, Ana María Aldón se muestra tajante y reconoce que no quiere volver a entrar en el pozo de la depresión y volverse a poner bajo tratamiento. Algo que quiere borrar de su mente. «He pasado muchos años tomando antidepresivos, con psiquiatras. No quiero volver a eso. Me he visto mal en los últimos meses y no quiero volver a donde estaba«, explica y recuerda que en su paso por ‘Supervivientes‘ estuvo bajo tratamiento médico.

