«¿En qué momento he pedido que Rocío Carrasco no hable?», comenta la mujer de José Ortega Cano.

El documental de Rocío Carrasco en Telecinco está provocando un sinfín de reacciones en cadena de los otros protagonistas involuntarios de su historia. Así, desde la primera emisión del mismo, el resto de su familia no ha podido evitar pronunciarse acerca de las palabras y el testimonio de la hija de Rocío Jurado. La última en hacerlo, 25 días después del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha sido Rocío Flores, quien ha revelado que ha intentado ponerse en contacto con su progenitora, aunque sin éxito. Ahora, una semana después de confesar el hartazgo que le produce el espacio de La Fábrica de la Tele, Ana María Aldón ha hecho público en sus redes sociales las críticas a las que se está enfrentando.

A través de una captura de pantalla de un mensaje que ha recibido por parte de una seguidora, Ana María Aldón ha estallado ante las críticas que le están cayendo después de decir públicamente que el documental de Rocío Carrasco parecía que no tenía fin. «Vieja, ridícula, pidiendo que Rocío Carrasco no hable, el que tenga en rabo de paja no se arrima a la candela. Ella tiene todo el derecho a hablar, no solo lo tiene ese pelele de Antonio David. Asquerosa oportunista, perra vieja», reza el comentario que le han mandado a la mujer de José Ortega Cano.

Cansada de las continuas críticas que ha recibido, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha dudado en hacer una denuncia pública harta de tanto comentario ofensivo y ha pedido un poco de educación y respeto a sus seguidores. «¿Os parece normal este comentario? ¿En qué momento he pedido que Rocío Carrasco no hable? La educación y el respeto brilla por su ausencia, ¿no creéis?», insiste la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’.

Esta denuncia se produce tan solo unas horas después de que Rocío Flores rompiera su silencio en ‘El programa de Ana Rosa’ acerca del documental de su madre. La joven aseguraba que no podía más con la presión mediática a la que se estaba enfrentado y desvelaba que había intentado ponerse en contacto con su progenitora para poder hablar en privado. Además de esto, la joven se pronunciaba acerca de la relación que tenía con Ana María Aldón, con la que protagonizó varios desencuentros en Honduras. «Tengo una relación normal con ella. La respeto por la mujer de quién es, la mujer de una parte fundamental en mi vida, que me ha criado. Para mí es mi abuelo. Con Ana María habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero lo normal de la vida«, contaba.

Ana María Aldón y José Ortega Cano, intranquilos con el documental de Rocío Carrasco

Hace una semana, durante su intervención en ‘Viva la vida’, Ana María Aldón aseguraba que estaba «harta» de toda la situación que se había generado con el documental de Rocío Carrasco. «Lo he pasado mal, tenía ganas de que un tsunami me llevara. El documental es que no tiene fin», sentenciaba la diseñadora, quien se mostraba preocupada por el estado de salud de su marido, quien en las últimas semanas estaba sufriendo varios achaques. «La salud de él es lo que más me preocupa. Está bien de salud pero se sigue encontrando mal y la tensión sigue subiendo», comentó frente a Emma García visiblemente afectada.