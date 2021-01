Tras la guerra de Juan Muñoz y José Mota, desde SEMANA hablamos con algunos humoristas y nos revelan su opinión acerca de lo sucedido.

‘Cruz y Raya’ pasará a los anales de la historia, pero también lo harán los desencuentros públicos que se han producido en los últimos días entre José Mota y Juan Muñoz. Este último humorista ha cargado duramente contra su compañero hasta tal punto que le acusa de «ser mala persona« y de «solo interesarle el dinero«. Aunque, según ha podido saber SEMANA, Mota ha pasado página y no contestará a ninguno de sus ataques, hay quien de su círculo laboral sí se ha pronunciado sobre esta guerra. Desde esta revista nos hemos puesto en contacto con otro cómico, Tony Antonio, quien además ejerce como presidente la Asociación de Humorismo Español (ASHUMES) y nos ha dado su opinión. Si bien Tony no quiere posicionarse al lado de uno u otro, sí que confiesa su sorpresa tras la entrevista exclusiva de Juan Muñoz en SEMANA. «No me lo esperaba, ha sido una sorpresa. No sabía que existiera mala relación entre ellos. Se habían separado a nivel laboral, pero no tenía constancia de otra cosa», explica a este medio.

«Es un tema muy delicado. Les conozco desde que empezaron y siempre les he visto muy bien. Se separaron y pensaba que la cosa seguía igual, por lo que sí estoy impactado«, añade el cómico mientras habla de ellos con un tremendo cariño. «Quiero mucho a los dos y siento mucho esto», insiste. Después de tantos años unidos a nivel profesional, a Tony Antonio le parece «una verdadera pena» el final de esta historia, pero como bien dice «esto es como los matrimonios». Y es que como presidente de los humoristas para él los dos siempre han formado «un gran dúo» y han sido «dos grandes profesionales».

A los dos les conoce bien tanto a nivel personal como laboral y en ninguno de esos ámbitos tiene malas palabras hacia ellos. «No he tenido nunca un problema con ellos. Los dos han sido premiados después de separarse por su talento , pero es verdad que da pena que después de tanto tiempo esto termine así. He trabajado con Mota en varios sketchs, el último el año pasado en el programa de Noche Vieja y con Juan Muñoz que me ha contratado en el hotel que tiene en Gandía. El trato personal con ellos es exquisito», revela en conversación con este medio. La sorpresa es mayúscula, no obstante, son muy pocos los que se quieren mojar a favor o en contra de alguno de ellos.

Tras la disolución del dúo de cómicos que tanto triunfó en televisión, José Mota y Juan Muñoz han tomado derroteros alejados el uno del otro. Si bien Juan se muestra dolido ante los medios por la actitud que Mota ha demostrado con él tras el fallecimiento de su madre, pues no ha recibido el pésame por su parte, Mota está tranquilo. «Él está bien, está calmado. No va a responderle ni va a echar más leña al fuego», dice alguien que le conoce. El círculo que ambos compartían no entiende que después de tantos años ahora Juan Muñoz le ataque, menos aún si se tienen en cuenta las ocasiones en las que José Mota le ha tendido una mano y ha contado con él para algunos proyectos de televisión.