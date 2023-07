Amaia Montero recibe el alta hospitalaria tras varios días ingresada

Amaia Montero tenía tremendamente preocupada a su familia. Así lo han demostrado las reacciones tanto de su hermana como de su madre, sus ángeles de la guarda. Ambas se sintieron incómodas e incluso agitadas cuando la prensa se puso en contacto con ellas para saber de su estado de salud, ya que habían saltado las alarmas. Y es que esta semana saltó la noticia de que la artista había sido ingresada y estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata María de Madrid desde hacía 10 días, sin embargo, eran muchas las incógnitas en torno a los motivos de su hospitalización. Pues bien, solo unos días después se confirma que ha recibido el alta y que, por fin, podrá volver a casa para descansar junto a los suyos.

Amaia Montero ya está fuera del hospital

Amaia Montero no se ha pronunciado todavía al respecto, prefiere seguir en silencio y centrarse únicamente en ella misma. Si lo ha hecho su hermana Idoia que confirmaba estar pasando por un momento delicado, aunque no quería dar datos al respecto ni tampoco parte médico. Lo que supuestamente le había llevado a ser atendida por expertos era una operación en su mano, la cual se habría complicado tras no seguir Amaia Montero los consejos de los facultativos. Un post operatorio que lejos de cumplir los plazos previstos, ha tenido a la de Irún alejada de su rutina y a estar en un hospital. Ha sido 'Espejo Público' el que ha revelado el importante avance de Amaia Montero. "Ya está fuera del hospital", han explicado, evolución que muchos aplauden y que ella, por su parte, deseaba que se hiciera realidad.

Desde hace meses no tiene contacto con sus seguidores en redes sociales, de hecho, su última publicación corresponde al pasado verano. En ese momento se mostró positiva y aseguró que "volvería a darlo todo como siempre", prometiendo que se reencontraría pronto con sus fans. No ha sido así, aunque eso no quita que su lucha continúe y que su madre y su hermana le ayuden para que pronto pueda estar al 100 %. Fue el pasado año cuando ella misma explicó que estaba "destruida", no siendo esta la única frase de Amaia Montero que provocó que sus seres queridos se llevaran las manos a la cabeza. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?", escribió, un post que terminó eliminando y que reflejó que estaba pasando por una época complicada.

La sorpresa de su amiga Cayetana Guillén Cuervo

La revista SEMANA ha conversado con la madre de Amaia Montero. Pilar Saldías agradecía el interés mostrado por cómo está su hija, pero se negaba a dar ningún detalle al respecto. Lo que sí dejaba claro es que estaba tensa y, sobre todo, preocupada por el estado actual de su ojito derecho. Quien se mostraba sorprendida por la noticia era su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo. La actriz y presentadora tiene una estrecha amistad con Amaia, pero no sabía nada de lo sucedido, a pesar de haber hablado recientemente con ella. "Hace tres o cuatro días hablé con ella un rato muy largo y estaba superbién, estaba perfecta. Estuvimos hablando casi hora y media. Ahora llamaré a su hermana a ver qué ha pasado", aseguró a los micrófonos de Europa Press. "Se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa", añadió, mensaje muy positivo que ella, a buen seguro, habrá agradecido.

En el año 2022 fue ingresada durante un mes en Navarra para recuperarse y centrarse en su salud mental. Tenía un fuerte cuadro de ansiedad, el cual llegó por los preparativos de su nuevo disco, pero ¿volverá pronto a los escenarios? Solo el tiempo lo dirá.