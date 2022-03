Dicen que cuando conoces realmente a una persona es cuando ya no te necesita. Este es un pensamiento que se suele repetir en algunas rupturas y quizás sea el que han sentido Christian Gálvez y Almudena Cid tras 15 años juntos. Ya están divorciados y con un acuerdo económico que da carpetazo a su historia, sin embargo, la familia de la gimnasta niega que la información publicada sea del todo cierta. Si bien se asegura que Almudena ha recibido un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra, su entorno matiza. «¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad», dice un familiar directo de Almudena. Están molestos y no quieren que se dé lugar a equivocaciones, según ha podido saber SEMANA.

Extrañados porque se hayan dado a conocer ciertos detalles que, según ellos no se ajustan a la realidad, el círculo más íntimo de Almudena señala que tampoco existe un coche de alta gama. «Ahora me entero que un Fiat es un coche de alta gama», insisten. Aunque Almudena sigue en silencio, lo cierto es que su familia se indigna con todo lo dicho los últimos días. «Siempre con el dinero en la boca como si en la vida fuese lo más importante…», comentan. Para Almudena ni la ruptura ni los meses posteriores han sido fáciles, de hecho, SEMANA fue testigo de sus últimas horas en la casa que ambos compartían en Boadilla del Monte. En las fotografías exclusivas que publicamos la tristeza en ella era evidente, no obstante, Almudena se esfuerza por pasar página y dejar atrás todo lo vivido estos últimos meses.

Su familia habla sobre la ‘carta’ de despedida de Christian

El mal rollo entre ellos y sus familias es un hecho, a pesar de que tras la ruptura se intentara limar asperezas. ABC revelaba hace unas horas que Christian Gálvez envió a los padres de Almudena una carta «escrita de su puño y letra» en la que explicaba los motivos de su separación y en la que agradecía tantos años de complicidad. La familia de Almudena niega que existiera esa carta: «Era un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono«.

Christian, por su parte, continúa su relación con Patricia Pardo, con la que se sigue dejando ver con toda naturalidad. Se muestran enamorados y no dudan en confirmar públicamente que lo suyo va viento en popa, ya sea en la radio, en televisión o en sus redes sociales. Sin poder evitar convertirse en protagonistas de la crónica social, quien no ha querido romper su silencio en los medios de comunicación ha sido la familia de Christian Gálvez. Prefieren que pase la tormenta lo más pronto posible y cada uno de ellos pueda seguir con sus respectivas vidas.

La separación de Christian Gálvez y Almudena Cid fue toda una sorpresa para los seguidores del matrimonio. Muy pocos esperaban que este idílico matrimonio saltaría por los aires, mucho menos que la ruptura sería tan dolorosa y dejaría tan mal sabor de boca. Almudena Cid dejó de seguir a Christian tras confirmarse que había iniciado una relación con Patricia Pardo, un movimiento al que Gálvez reaccionó borrando todas las fotos con ella. En su perfil de Instagram no queda ni rastro de su pasado en común, sí en cambio en el de ella en el que todavía rezan muchas imágenes de cuando sí eran felices juntos.

Te interesará saber...