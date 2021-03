La hija de Raquel Bollo se ha animado por fin a ponerse aparatos en los dientes para presumir en unos meses de una sonrisa perfecta. Eso sí, Alma Cortés Bollo se ha decantado por la ortodoncia invisible.

Alma Cortés Bollo por fin se ha decidido. Después de varios años que lleva siendo ‘influencer’ -profesión que compagina con sus estudios universitarios de Derecho-, la hija de Raquel Bollo ha dado el paso de ponerse aparatos en los dientes para presumir de sonrisa perfecta. Sin embargo, no ha optado por los convencionales, sino que ha preferido decantarse por la ortodoncia invisible.

Ella misma daba la noticia después de haberse colocado la primera férula dental. Todavía sin estar habituada a hablar con esta funda, Alma Cortés explica que está feliz por haber dado el paso. Ahora tendrá que pasar un tiempo para que empecemos a ver los primeros cambios en la sonrisa de la joven.

Alma Cortés Bollo ya tiene aparatos en los dientes

Vídeo: Instagram.

Como otras muchas ‘influencers’, Alma Cortés se ha atrevido con este tipo de ortodoncia, ya que es mucho más discreta que otras que conocemos. Para su trabajo es la mejor opción, ya que si tiene que hacer algún tipo de sesión de fotos o incluso para hablar frente a sus seguidores en las redes sociales, casi no se aprecia que la lleva puesta.

Aún así, tiene que acostumbrarse a llevar este tipo de fundas en la boca. Todavía es muy reciente y al hablar se aprecia cómo le cuesta a Alma pronunciar ciertas palabras. «Me tengo que acostumbrar a las férulas y hablar un poquito mejor», desvela ella misma desde su coche, donde ha compartido con todos los feliz que está.

Todavía no está acostumbrada a las fundas

La noticia del paso que ha dado la joven para mejor su aspecto llega después de que haya pasado un fin de semana de lo más divertido. Encontraba el momento perfecto para disfrutar de un fin de semana de relax y desconexión. La hija de Raquel Bollo pasó una dura etapa de exámenes para pasar el primer cuatrimestre de uno de los cursos de Derecho, carrera que estudia desde hace años. La joven no dudó en hacer las maletas y salir de Sevilla para irse a esquiar a Sierra Nevada, Granada. Esta decisión levantó polémica, ya que actualmente no está permitido en Andalucía viajar entre provincias si no es con una justificación.

A pesar de lo que muchos le han hecho saber a través de las redes sociales, lo cierto es que está permitido viajar hasta Sierra Nevada si llevas el forfait comprado. Esto es lo que vale como salvoconducto para viajar, por lo que todos los que han puesto en duda su viaje de fin de semana, están equivocados. La han acusado de saltarse las restricciones de covid, pero cabe de destacar que tiene una razón justificada para haber hecho este viaje.