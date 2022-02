Este jueves, Alexia Rivas ha protagonizado una tarde cargada de zascas a dos destacados compañeros de Telecinco. Una de ellas ha sido Rocío Flores, a la que la colaboradora ha lanzado durísimos ataques.

La intervención de la periodista en ‘Ya son las ocho’ ha comenzado haciendo alusión a Anabel Pantoja. La sevillana ha confesado que no le gustaría que Alexia tuviera un idilio con Omar Sánchez. «No entiendo por qué no le gusto porque no único que he hecho es haber sido leal a él», se ha quejado. «Soy la única leal a él y otros se han paseado por platós hablando de la ruptura». Está cansada de ser «criticada» por «absolutamente todo el mundo», ha querido «dar un golpe en la mesa» para recordar que trabaja en Telecinco por su profesión. No niega que saltó a la fama por su relación con Alfonso Merlos, pero los méritos de seguir trabajando como colaboradora los atribuye a su propio talento: «Si me mantengo será porque gusto».

Alexia lanza un zasca a Alessandro Lequio

«He estudiado y me he formado para esto, añadía». Y respondía a las críticas que Alessandro Lequio ha hecho de ella. El italiano ha dicho de ella que está «aprovechando la oportunidad para salir en la foto». Palabras que no le han gustado nada a la gallega. «Me parece muy bien que usted lleve muchos años en televisión pero que usted me dé clases de moral y de ética, y de fotos…», le ha respondido. Así, ha mencionado los sonados romances de este con «Mar Flores, Ana Obregón y Eugenia Martínez de Irujo». Y añadía: «Él ha empezado. ¿Que a mí me gusta estar en la foto? Si las tengo yo es que me gusta estar en primera línea… Me tengo que defender. ¿Me quedo en mi casa aguantando chapa tras chapa? ¡Que Omar no es Maluma! Nunca he ido de titulitis de nada… Estoy cansada. Rocío Flores, prefiero ser el tipo de chica que soy yo al tipo de chica que eres tú»

Minutos más tarde hablaba de la hija de Antonio David Flores. Y de nuevo lanzaba otro zasca: «Dices que me gusta estar en primera línea. ¿Me lo dices tú cuando tu padre lleva 25 años en primera línea por poner verde a tu madre? He flipado cuando dices: ‘No le molesta que esté con una chica’. Prefiero ser el tipo de chica que soy yo al tipo de chica que eres tú, te lo aseguro». Gloria Camila intervenía para decirlo que su sobrina «está en su derecho de dar su opinión, como cualquier colaboradora». También le ha recordado que ella ha hablado de Rocío en televisión «sin saber» y conociendo «de la misa, la mitad». Alexia insistía: «He defendido la parte de su madre… Que me explique ella qué tipo de chica soy yo».

La periodista ha revelado: «Os voy a dar un titular. Si yo hubiese filtrado la cantidad de hombres famosos con los que he estado se caería España. ¿Alguna vez me he aprovechado? No». Gloria Camila volvía a hablar para defender a Rocío «No hay peor defensa que la de atacar a los demás. Ella ha dado una opinión igual que has hecho tú, como cualquier colaborador. Rocío es una niña maravillosa, una persona encantadora y genial». También le ha reprochado haber lanzado «un ataque tan feo y tan bajo». Y concluía: «No ataques a Rocío para defenderte a ti».

Alexia Rivas se sentará en el ‘Deluxe’: «Voy a defenderme de todas las críticas»

El próximo viernes, Alexia Rivas se sentará en el ‘Deluxe’ para hacer frente a las polémicas en torno a ella: «Voy a defenderme de todas las críticas. Voy a ponerme en mi sitio porque se habla de mí en todos los platós y ya se acabó».

El derroche de ímpetu verbal de Alexia no es el único que ha tenido en ‘Ya es mediodía’. Hace unos días la veíamos dando una respuesta contundente a Rosa Benito después de que esta no hiciera demasiado caso a sus comentarios en el programa de Sonsoles Ónega. «Oye, Rosa. Tampoco me hables con esa condescendencia. Porque parece que me estás hablando con condescendencia. Tendré 29 años, pero no soy gilipollas y estoy aquí en igualdad de condiciones que todo el mundo», le espetaba. Poco después pedía disculpas: «Lo siento por el taco, pero es que me siento mal, sinceramente».