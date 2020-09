En un extenso comunicado, la ex de Alfonso Merlos contra Marta López. La acusa de llevar «meses lucrándose de nuestro silencio y dolor».

Alexia Rivas, hasta hace poco pareja de Alfonso Merlos, se ha pronunciado sobre su ruptura con el periodista. Sus primeras palabras se producen horas después de que SEMANA revelara en exclusiva que la pareja había decidido poner punto y final a su relación.

Las primeras declaraciones de Alexia tras la ruptura, en SEMANA

Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, cinco meses después de haber comenzado su ‘affaire’, la pareja ha puesto punto y final a su relación sentimental. Una información que ha confirmado a esta revista la propia Alexia, con quien este medio ha charlado sobre su ruptura. Sus sinceras declaraciones se recogen en la edición impresa de SEMANA, disponible ya en tus quioscos desde el 22 de septiembre.

Tras leer las declaraciones de Alexia en SEMANA, la colaboradora ha asegurado que «la ruptura de ellos dos es algo que ya sabía. Es desde hace mes o mes y medio, pero han estado haciendo el papelón». No conoce las causas que han podido motivar su decisión, pero cree que «Alfonso es un chico majísimo y un caballero, y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco». Asimismo, ha recordado que su ex «estuvo muy enamorado de mí, pero el no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que sí».

«Otras personas llevan meses lucrándome de nuestro silencio y dolor»

Este miércoles, la reportera ha enviado un extenso comunicado en el que, a través de su cuenta de Instagram, deja las cosas bien claras… especialmente a Marta López, que fue pareja de Merlos antes que ella. Y a quien parece citar en el primer párrafo de su misiva: «Yo no he dado ninguna exclusiva. No he cobrado ni 1 EURO desde aquel 24 de abril. No como otras personas que llevan meses lucrándose de nuestro silencio y dolor. Sí, de NUESTRO silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza porque saben que CALLAMOS».

«Alguien ha elegido machacarme», denuncia Alexia Rivas

«Meses en los que te dices ‘debo estar callada’, ‘sé una señora’, ‘en silencio todo está mejor’. Meses en los que solo te preocupas de tu familia y amigos estén bien», prosigue la joven en su escrito. «¿Pero hasta cuándo esta masacre? ¿Hasta cuándo una persona que lleva trabajando de PERIODISTA desde los 19 años con el cariño de TODOS sus jefes y compañeros (por supuesto también ahora) debe callar y sufrir en silencio? Soy Alexia Rivas, mujer de 27 años, que ha trabajado honradamente en Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Haciendo todas las horas que hicieran falta, intentando ayudar siempre a quienes hicieran falta, intentando ayudar siempre a mis compañeros, nunca quejándome de horarios e intentando dar siempre lo mejor de mí a los empleadores», añade.

«Ni siquiera podemos pasar este trance con tranquilidad»

«No estoy NO trabajando en la tele porque no quiera, si no porque no he querido entrar por el aro y me he elegido a mí misma, he elegido mi dignidad. ¿Y qué es ese mal tan horrible que he hecho. Enamorarme. Lo que había hecho otras tantas veces con absoluta normalidad. También he roto otras cuantas. La diferencia es que ahora ni siquiera podemos pasar este duro trance con tranquilidad y sanando las heridas. Si una ruptura es complicada en circunstancias normales, no os quiero contar lo injusto que es esto», escribe.

En su comunicado, la joven manifiesta su deseo de que se la conozca como realmente es. «Soy una persona extremadamente sensible, que siempre quiero ver a los demás crecer y ser felices, pero alguien ha elegido que vende machacarme/nos porque saben a qué juego no vamos a entrar».

«Quien ríe último ríe mejor»

Las palabras de Alexia Rivas dan fe de lo mal que lo ha pasado desde que destapó su idilio con Alfonso Merlos. Y el mal trago también que le supone esta ruptura, siempre en el foco de la noticia. «¿Pero hasta cuándo hay que callar? ¿Cuánto hay que tolerar? ¿Restituyen los Tribunales el dolor? Os aseguro que no. Ni el dolor, no la salud perdida, ni las lágrimas de tus amigos y familiares, parejas o exparejas. Pero por supuesto no me voy a rendir JAMÁS, y quien ríe último ríe mejor», subraya.

Por último, concluye su mensaje mostrando su gratitud hacia las personas que la han apoyado todo este tiempo: «A veces siento miedo de la sociedad en la que vivimos, sin embargo soy tan soñadora que seguiré amándola. GRACIAS, porque sois tantos los normales y los grandes. Un abrazo a todos. Alexia».