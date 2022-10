Alejandra Rubio está pasando por un buen momento después de anunciar que va a tener su propia columna en el periódico ‘ABC’ y se va a encargar de entrevistar a nuevos talentos. Un nuevo trabajo fuera de la televisión que le hace mucha ilusión y que ha traído consigo varias críticas por intrusismo laboral. Cansada de todo esto, la hija de Terelu Campos ha salido al paso y se ha defendido de todos los ataques.

«Estamos acostumbrado, pero es algo que me importa mucho. Yo suelo pasar, sobre todo de los insultos, pero como es algo nuevo para mí y me importa mucho porque me lo estoy currando mucho para hacerlo bien… pues me molesta que juzguen sin siquiera verme«, ha reconocido Alejandra Rubio. La joven también deja claro que se siente molesta por las críticas que ha recibido puesto que considera que la están juzgando antes de tiempo.

La hija de Terelu Campos está poniendo todo su corazón en su nuevo trabajo fuera de la televisión y no llega a entender que critiquen sin siquiera haber leído sus entrevistas. «Lo critica porque ser nieta de mi abuela… estoy un poco cansada de todo eso. Cansa, es un poco pesado el mismo tema. Yo no voy de periodista porque no lo soy, pero escribo mis cosas. Escribo, les he gustado y ya está», zanja.

Ante esto, Ana María Aldón ha querido dar la cara por ella y ha recordado el revuelo que tuvo Gloria Camila Ortega cuando se incorporó a ‘Dos vidas’. «Recibió muchas críticas e hizo caso omiso y triunfó con la serie de TVE«, admitía la diseñadora de moda. De la misma forma, el resto de sus compañeros de ‘Fiesta’ defendían el fichaje de la joven por el periódico puesto que consideraban que ella podía dar un nuevo enfoque y hacer que sus entrevistados se abrieran de una forma diferente.

El cariñoso mensaje de María Teresa Campos

Para que Alejandra Rubio se sintiera mejor, el programa la ha sorprendido con un audio de María Teresa Campos en el que le aplaudía por todos los avances que estaba haciendo. La veterana comunicadora se ha mostrado orgullosa de su nieta. Por su parte, la joven agradecía las palabras de su abuela y dejaba claro que estaba deseando ir uno de estos días a comer a su casa. También explicaba que su abuela estaba bien de salud, a pesar de los achaques normales de su edad. Para ponerle un toque de humor a la situación, la sobrina de Carmen Borrego destacaba la buena vista que seguía teniendo. «Ha tenido mucha suerte porque ve fenomenal», aseveraba.