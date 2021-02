Alejandra Rubio ha tendido la mano a Kiko Matamoros tras su último enfrentamiento. La joven le había desmentido y él la ha advertido: «Ten cuidado».

El conflicto de Alejandra Rubio y su tía, Carmen Borrego, sigue dando que hablar, a pesar de ya estar solucionado. Tía y sobrina han enterrado el hacha de guerra y se han reconciliando, siendo el motivo de su distanciamiento según Kiko Matamoros los celos que Carmen siente hacia Alejandra. La hija de Terelu Campos desmintió esta información y, por ello, el colaborador de ‘Sálvame’ estalló contra ella, pues aseguró que ella era su fuente. «Mi credibilidad no la vas a poner tú en cuestión, ni mis fuentes, ni mi profesionalidad. Lamento mucho tener que decir esto en público, pero ya que has tenido ese atrevimiento de desmentirme el público, te aviso que es la última vez que te lo admito. Primer y último aviso: mi fuente eres tú, no de forma directa, pero lo que yo he dicho ha salido de tu boca», dijo. Un ultimátum al que no ha tardado en responder Alejandra Rubio, que se ha mostrado arrepentida de lo que dijo y ha dado un paso atrás: «Yo le quiero mucho, no le he querido ofender».

Vídeo: Europa Press

Aunque no ha querido dar demasiados detalles de la conversación que han mantenido entre ellos, Alejandra Rubio no quiere que la sangre llegue al río, quién sabe si temerosa por lo que Kiko pueda llegar a decir y es que el tertuliano la advirtió en pleno directo: «Hay otras cosas que me he callado, si tienes narices, vuelves a desmentirme”. No ha vuelto a hacerlo, sino que ha preferido salir del paso justificándose con que hay ciertos jardines en los que no sabe desenvolverse del todo. Así lo ha explicado ella misma en el vídeo que te mostramos, unas declaraciones que quién sabe si bastarán o no a Kiko Matamoros, que este lunes se mostraba muy molesto.

Alejandra Rubio no quiere avivar esta guerra, por lo que ha insistido en que ya todo esta arreglado. La joven no quiere ser su enemiga, pretende que este malentendido quede en una mera anécdota y para ello ha templado los ánimos. Son compañeros de trabajo en ‘Viva la vida’ y su única intención es que reine la paz entre ellos, no obstante, se desconoce cuál será el final de su ‘amistad’ tras esta tensión tan palpable. Después de estas palabras de Alejandra Rubio, Kiko Matamoros todavía no ha desvelado qué le parecen ni tampoco los entresijos de su conversación con ella.

Fue hace solo unas horas cuando Kiko le declaró la guerra, no obstante, este desencuentro ha dado un giro inesperado al disculparse la hija de Terelu Campos públicamente. A Kiko le une una buena relación a los padres de Alejandra, por lo que es una incógnita si alguno de ellos, ya sea Terelu o Alejandro Rubio, han mediado para que acercaran posturas y este problema no fuera a más.