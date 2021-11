Alejandra Rubio no tiene intención de firmar la paz con Carmen Borrego. La hija de Terelu Campos ha mostrado su enfado por el polígrafo de su tía en ‘Sábado Deluxe’. La joven ha hablado de la raíz de esta guerra mediática que, sorprendente, no tiene su origen en televisión, tampoco se remonta a meses atrás. «Esto viene desde hace muchos años», ha confesado.

«Yo tengo un problema. ¿Cuál es ese problema? Cosas que se dicen de mí por detrás. Son muchas cosas. Yo le he hecho mucho daño, pero a mí también me lo han hecho», ha confesado la colaboradora durante su intervención en ‘Viva la vida’. Una rotunda afirmación con la que deja patente que el problema surgió hace tiempo y que está relacionado con ciertos asuntos que ha tocado su tía sobre su persona con los que no está acuerdo.

Nuevamente ha sido muy crítica con su actitud durante su última entrevista en televisión. «Yo no hablo así de mi familia», ha señalado visiblemente enfadada. «Si ella considera que soy la niña de la curva ya se ve cómo es. Yo no insulto a mi familia, no suelo insultar a nadie, pero a mi familia menos». Asimismo ha subrayado que ella no se sienta en «ningún sitio a ganar x dinero por hablar de mi familia. Ni he hecho una exclusiva en una revista. Tengo clarísimo que no lo voy a hacer».

Además, se ha mostrado rotunda acerca de una posible reconciliación. «Si de verdad quiere que esto se acabe que no se siente ahí. ¿Esto se arreglará? Pues no lo sé». Aunque su tía insiste en que la quiere con locura, ella duda de sus palabras. «Que me quieran mejor porque si me quieren así no me vale».

Ha aprovechado para mostrar su desaprobación acerca de las declaraciones que realizó Carmen Borrego sobre que era una persona «poco constante con sus estudios». “Los estudios muy bien, tengo mucha suerte, es algo que me pertenece a mí y solo lo puedo hablar yo. Estoy en un punto que prefiero no darle demasiada importancia, pero tengo muchas cosas que decir del poli de ayer. Pensaba que iba a ser mucho más conciliadora, llega un momento que intento entenderlo pero no hay por dónde cogerlo».

Defiende a Terelu

«Mi madre es la que tiene el mejor comportamiento. Ella es leal», ha apuntado Alejandra en referencia al papel que le está tocando jugar a su progenitora en este conflicto familiar. «Se han dicho cosas muy feas de mi madre y mi tía se ha callado. Lo ha permitido. Puedo entender que no quiera conflictos con sus compañeros, pero no se puede permitir todo. Además se ríe». Para Terelu no está siendo tarea fácil lidiar con esta contienda y le está pasando factura. «Mi madre está muy fastidiada y lo está pasando mal de verdad».