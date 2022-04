Alejandra Rubio está pasando por una de las etapas más felices de su vida, tanto en el terreno profesional como personal. Con respecto a este último, lo cierto es que la hija de Terelu Campos tiene una mirada más especial desde que le volviera a dar una oportunidad al amor y comenzara su relación con Carlos Agüera. A principios de esta semana, la joven compartía una una foto en la que aparecían unas misteriosas alianzas y hacía saltar todas las alarmas sobre una posible boda de la pareja. En medio de estos rumores, lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos ya ha hecho público en varias ocasiones cómo sería su boda ideal.

Hace tres años, volvieron a surgir los rumores de una posible boda entre Alejandra Rubio y Lobo. Entonces, la hija de Terelu Campos salió al paso y desmintió que fuera a pasar por el altar, aunque confesaba que no quería tardar mucho en vestirse de novia. En ese momento, la joven reconocía que le gustaría casarse más pronto que tarde y no por la iglesia. «Montaría un bodorrio«, decía entre risas en uno de los programas de Mediaset. De la misma forma, insistía en que su mayor ilusión era vestirse de blanco y no de negro. Sobre su look nupcial, lo describía como un vestido entero blanco, con volantes y una tela arriba tipo rejilla con la espalda abierta.

«No llevaría el mismo ramo que Pilar Rubio, me daba un poco de mal fario, nunca me casaría con un vestido negro ni con un ramo negro. Mi ramo ideal sería un poco parecido al que llevó mi madre en la boda con mi padre, o unas rosas de color granate oscuro», explicaba en su canal de Mtmad en 2019. «Me encantaría casarme en el campo o en un bosque. Soy creyente, creo en Dios, pero no me casaría por la iglesia, porque no creo en la iglesia. Al altar me llevaría mi padre y uno de los testigos, por supuesto sería mi hermano Sergio y mis amigos. Mis damas de honor serán mis mejores amigas», admitía entonces. De 2019 hasta ahora ha llovido mucho, ¿seguirá teniendo en mente estos ideales para llevar a cabo su idea de boda perfecta?

A la espera de que la joven aclare si se casa o no, Carmen Borrego ha salido al paso y ha desmentido que su sobrina fuera a pasar por el altar. «No tengo ni idea, desde luego a mí no me lo ha contado y estuve el viernes por la noche con ella. Si se casa, maravilloso para ella. Pero a mí me parece que es muy joven para casarse«, aclaró.

Una relación más que afianzada

Está claro que la relación entre ambos está más que afianzada y prueba de ello es que Carlos Agüera es uno más dentro del clan Campos. Al comienzo de su noviazgo, lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos intentó mantener su vida privada en un discreto segundo plano. En concreto, hace unos meses la joven se mostraba molesta cuando su programa amenazó con enseñar públicamente una silueta de cartón a tamaño real con la imagen de su nuevo amor. Ahora ya no se esconde y no duda en gritar a los cuatro vientos su amor por el joven.

El hombre que le ha robado el corazón a la nieta de María Teresa Campos tiene 22 años, vive en Málaga y es muy deportista. Le encanta viajar y pasar tiempo con sus amigos de siempre. Tiene una estupenda relación con Terelu Campos, una de las primeras del clan en conocerle. “Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática”,explicaba la malagueña en ‘Viva la vida’. “Me lo presentó yo creo que diez segundos, no duró más. Y yo digo: ¿Cómo voy a ser simpática en diez segundos?”, afirmaba entre risas Terelu ante la mirada atenta de su hija.

