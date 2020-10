Albert Rivera y Gonzalo Miró, que mantuvo una relación con Malú durante dos años, se han reencontrado en un plató de televisión por primera vez.

Lo que parecía impensable ha ocurrido. Albert Rivera lleva unos días pisando diferentes platós de televisión para promocionar su libro, ‘Ciudadano libre’, y hablar sobre la situación política de nuestro país. Esto es lo que ha vuelto a hacer este jueves al acudir al plató de ‘La hoja de la 1’ de TVE. Allí se ha reencontrado con Gonzalo Miró, que estaba como comentarista en la mesa de debate política durante su entrevista.

Hay que recordar que es la primera vez que Albert Rivera y Gonzalo Miró, que mantuvo una relación con Malú entre febrero de 2015 y otoño de 2017, coinciden en un medio de comunicación. El pasado de la cantante y el presente se han visto las caras. El expolítico y el colaborador de televisión no han tenido cruce de palabras, puesto que los colaboradores no han tenido la oportunidad de hacer ninguna pregunta al expolítico. Eso sí, Albert ha hablado de su vida personal con Malú bajo la atenta mirada de Gonzalo Miró.

Albert Rivera y Gonzalo Miró coinciden en un plató de televisión

A pesar de este reencuentro televisivo en ‘La hoja de la 1’ de TVE, que ha pasado desapercibido por ellos, por lo menos de cara a los teleespectadores, Gonzalo Miró ha tenido que contestar en varias ocasiones preguntas sobre la nueva vida de Malú junto al ex líder de ‘Ciudadanos’. Lo ha hecho en los diferentes photocalls a los que ha acudido. Sobre su embarazo, el colaborador de televisión prefirió no decir nada y evitó cualquier pregunta.

Cuando sí quiso hablar fue SEMANA publicó en EXCLUSIVA la relación entre Malú y Albert Rivera. «Ni me va ni me viene esta película. Son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo», decía sonriente ante las preguntas de los medios de comunicación. A pesar de que mantuvo una relación con Malú durante dos años, el colaborador de televisión

Gonzalo Miró y Malú mantuvieron una relación durante dos años

Albert ha hablado sobre la nueva etapa de su vida

Albert Rivera no solo ha analizado la situación tan complicada por la que pasa nuestro país, también ha hablado sobre su nueva vida, trabajando en el ámbito privado y su vida en casa, en compañía de su pareja y su hija. Y esto lo ha hablado bajo la atenta mirada de Gonzalo Miró, que seguía en la mesa de debate, escuchando las palabras del expolítico.

«Ahora solo pido máxima libertad, un poquito de anonimato, o por lo menos de libertad, más tiempo para los míos, y una motivación nueva. Ahora me dedico al sector privado, no sé vivir sin ilusiones», declaraba Albert Rivera. Ha querido hacer hincapié en lo que considera un derecho de todos los españoles.

«Guardamos nuestra intimidad porque es un derecho constitucional de todos los españoles, seas lo que seas. Hay gente que hacen exclusivas y otros que no vendemos nuestra vida. Me gusta ir a comprar ropa y no tener que darme la vuelta… Lo único que pido es una regulación. A mi no me gusta verme en portadas de revistas, es muy extraño», apuntaba.

Albert ha hablado de su vida con Malú al lado de Gonzalo Miró

Ha tenido que contestar una pregunta sobre la relación que tiene con su suegra, a la que ha dedicado unas bonitas palabras: «Mi suegra es una artista, una mujer maravillosa, tiene un papel fundamental porque es la abuela de Lucía. Mujeres discretas que se merecen disfrutar de su nieta y su familia».