Aysha Daraau desmiente su relación con Albert Rivera: "No existe"

Parece que Albert Rivera sigue soltero y bien avenido. Por lo menos en lo que concierne a Aysha Daraau. La actriz de 35 años ha salido al paso de las últimas informaciones que apuntaban a que era la nueva ilusión del ex líder de Ciudadanos. Lo ha hecho a golpe de comunicado a través de su manager, Santiago Fernández. Después de pasar unos días juntos en Ibiza con amigos y de disfrutar de una salida nocturna en Madrid, parece que lo único que tienen entre manos el ex de Malú y la catalana es una 'bonita amistad'.

Albert Rivera, ni novia ni idilio

Valga decir que la primera reacción del entorno de Aysha ha sido bastante escueta. Se nota el enfado y el hartazgo de la actriz de 'Amar en tiempos revueltos' con todo el revuelo que se ha formado en torno a su supuesta relación (ahora no relación) con el ex político. Ni hay romance ni idilio ni nada. Todo ha sido producto de "las especulaciones malintencionadas". Así reza el comunicado que el representante de la artista ha hecho llegar al programa 'Así es la vida', de Telecinco.

Tras conocerse su separación de Malú después de cuatro años y una hija en común de la misma edad, parecía que Albert Rivera dejaba el mercado de la soltería y volvía a estar enamorado. Nada más lejos de la realidad. O, como mínimo, no por obra y gracia de Aysha.

"No existe ninguna relación"

"Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente puesto que no existe ninguna relación, es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto", zanjaba la cuestión Santiago Fernández en un tajante email remitido al programa de Sandra Barneda. Este intercambio se producía tras la solicitud de una entrevista a su representada por parte de un reportero de la casa, la cual, como consta en el correo electrónico, no se va a producir.

Este es el último movimiento de Aysha para zanjar cualquier rumor sobre un posible romance con el exdiputado del partido naranja. Durante estos días de seguimiento por parte de la prensa, entendiendo el interés lógico que suscita, se le ha podido ver bastante incómoda y poco acostumbrada a ser el centro de la actualidad mediática.