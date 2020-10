La hija de Vicky Martín Berrocal ha presumido de su figura al natural en Instagram y su instantánea ha despertado una oleada de ‘likes’. ¡Te mostramos la foto!

Alba Díaz está cada día más a gusto consigo misma. Por ello no ha dudado en posar sin ropa en sus redes sociales. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha compartido una fotografía tal y como vino al mundo. Y la instantánea no ha dejado indiferente a nadie.

«Busca lo que encienda tu alma», ha escrito la joven en sus redes sociales. En su post, una sugerente imagen de su espalda al descubierto ha provocado una oleada de comentarios y de ‘likes’. «Wow», «Me gusta tu espalda», «Eres un espectáculo de mujer. Herencia de los buenos genes que llevas», «Guapa» o «Espectacular» son algunas de las palabras que le han dedicado.

El pasado verano se puso a dieta y a «comer más sano»

Parece claro que Alba Díaz se siente cómoda con su figura y por eso no teme mostrar su cuerpo al natural. En los últimos meses ha perdido algunos kilos de más y se le empieza a notar la pérdida de peso. El pasado mes de agosto, la ‘influencer’ hablaba públicamente de sus problemas con la báscula. Y confesaba que iniciaba un régimen alimenticio para evitar el sobrepeso. «Me he levantado porque he ido a hacer a compra. Quería empezar a comer más sano, porque este verano me he pasado un poco, por salud… Y mirad… no puedo controlarme. El hummus es mi debilidad… Empiezo la dieta mañana… Vamos a comer, que no hemos comido nada este verano«, decía.

La joven explicaba a sus más de 225.000 seguidores cuánto había engordado este verano. En total había cogido unos seis kilos. «Es lo que tiene disfrutar y comer fuera de casa. «Luego tengo que cenar, he hecho gazpacho. Dentro de lo que cabe no estoy comiendo tan mal, solo he engordado seis kilos, solo seis… mi récord de mínimo. Hay años que he engordado como 10 kilos», desvelaba.

«Tengo estrías y celulitis», dice Alba Díaz

A Alba Díaz nunca ha tenido pudor alguno a la hora de hablar de su físico. “Yo tengo estrías, tengo algo de celulitis como todos, no peso tres kilos”, ha explicado, orgullosa. Aunque ha reconocido que tiene algunas “inseguridades” con su cuerpo, ha reivindicado en multitud de ocasiones que se puede ser una belleza ‘curvie’: “Yo soy yo y no voy a dejar de serlo por nadie ni por nada”.

Al igual que Alba, Vicky Martín Berrocal ha tenido sus batallas con la báscula desde que era jovencita. La andaluza nunca ha ocultado que le encanta comer, y eso la ha llevado a subir y bajar de peso con mucha frecuencia. A sus 47 años, la diseñadora presume de sus curvas y defiende públicamente que cada mujer se sienta a gusto en su piel, independientemente de su talla. “Hola, soy Vicky Martín Berrocal, tengo una talla 42 y tengo celulitis”, escribía este verano junto a una foto suya en bañador.

Vicky Martín Berrocal, muy orgullosa de su figura

«Soy esta, una persona de sentimientos débiles pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada pero con buen corazón. Me pierdo pero me busco y me encuentro. No sé darme la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta pero soy real”, ha señalado en sus redes sociales.

En el año 2014, Vicky se convertía en la imagen de Violeta By Mango, la línea de tallas grandes de la conocida firma de moda. “Aunque he llegado a llevar una talla 46, el peso nunca ha sido un problema para mí. Todo depende de la actitud que se tenga y de cómo se afronte la vida. Una mujer puede ser un pibón con una 44 y con cualquier talla”, decía entonces.