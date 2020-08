La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ está pasando un verano de lo más imparable, viajando de un lado para otro con su familia y amigos, pero el no llevar mascarilla en un vídeo le ha jugado una mala pasada.

Tener tantos seguidores en Instagram no solo supone recibir mensajes positivos y convertirte en imagen de algunas firmas de moda o productos de belleza. Ser ‘influencer’ supone también tener un séquito de ‘haters’, que analizan al detalle cada una de las publicaciones que comparten en sus redes sociales, lo que lleva muchas veces a tener que dar explicaciones.

Esto es lo que le ha pasado a Alba Díaz. La joven está pasando unas vacaciones de verano de lo más intensas después de haber pasado la mayor parte de la cuarentena en casa de su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, en Sevilla, acompañada de sus hermanos. Ha estado en Portugal, en Marbella varias veces, en Ibiza y en Cádiz.

A través de sus redes sociales ha estado compartiendo todos sus planes de verano con su familia y con sus amigos. En una de sus salidas, que tuvo lugar por Conil de la Frontera, en Cádiz, la joven aparecía en unos vídeos de Instagram sin su mascarilla, obligatoria en todos los lugares públicos en nuestro país. Pues bien, el hecho de hacer público este momento le ha llevado a recibir un aluvión de críticas. Han sido tantos los mensajes que ha recibido que se ha visto en la obligación de hacer una aclaración.

«Chicos, llevo mascarila en todo momento, ayer en Conil por la noche, por donde iba andando, no había nadie. Lo que es nadie. Y aproveché para hacer el vídeo. Pero tranquilos, que no me la quito. Siempre estoy con mi mismo grupo de amigos y mi familia, me considero responsable, más aún durmiendo en la misma casa que mi padre… por precaución. Ya no es por mí, sino por mi familia y seres queridos», aclaraba con el objetivo de que terminen de atacarla por este motivo.

Unas horas después de haber recibido muchos mensajes que la criticaban por no llevar la mascarilla, Alba Díaz compartía una foto de ella misma con ella, demostrando que se la pone. Poco después, la joven se atrevía a lanzar un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y asegurar que el hecho de que en un vídeo no lleva la mascarilla no significa que la lleve en todo momento, sobre todo en los lugares en las que es obligatoria.

Un verano con muchos planes

Alba Díaz está disfrutando de un verano de lo más especial. Después de visitar varios destinos, la joven ha vuelto a Marbella para pasar unos días con su padre, la mujer de este, Virginia Troconis, con la que Alba mantiene una relación estupenda, y sus hermanos pequeños. De esta forma, pasan unos días juntos y desconectan de la rutina antes de tener que volver al trabajo.

Precisamente en Marbella no solo se ha reencontrado con amigos, sino que también ha habido tiempo para disfrutar de unos días con Julio Benítez, con el que compartieron un divertido día en el mar, esta vez a bordo de un yate, como ya hicieron el año pasado. Una importante visita para el diestro, que ha quedado reflejada en los perfiles públicos de Alba Díaz.