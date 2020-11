La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ compartía una imagen en la que aparecía con ropa ancha, lo que desató los rumores sobre un posible embarazo. Alba Díaz no duda en aclarar las dudas de sus seguidores con una nota de humor.

Alba Díaz ya es una de las ‘influencers’ más conocidas de nuestro país. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ya cuenta con más de 237.000 seguidores, lo que le ha permitido convertirse en imagen de ciertas firmas de moda y también de productos de belleza. Aunque está estudiando Business y Comunicación en el The College for the International Studies, la joven compagina esto con su profesión de ‘influencer’.

La hija de Vicky Martín Berrocal no puede estar más feliz con esta faceta de su vida, pero lo cierto es que ser un personaje público también tiene sus cosas negativas. Y es que analizan al detalle tu vida y cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales. Esto último le ha llevado ahora a tener que dar explicaciones. Muchos de sus seguidores se han preguntado si está embarazada después de haber visto su última foto.

Muchos seguidores se han preguntado si está embarazada. Alba Díaz aparece en la instantánea con ropa ancha y de perfil. Esto parece haber confundido a muchos y expresar sus dudas sobre si podría estar esperando a su primer hijo. Abrumada por todos los comentarios que estaba leyendo, la joven no ha dudado en salir a aclarar.

La foto que ha desatado los rumores sobre ¿un posible embarazo?

«Pero vamos a ver… como ya sabéis me encanta la comida, pero de ahí a estar embarazada hay un rato… jajajaja. El día que lo esté, estaré casada y tendré una edad. Podéis seguir esperando. Gracias por llamarme gordita. Os amo», escribía con sentido del humor en sus Stories, con el fin de aclarar todas las dudas de sus seguidores.

Alba Díaz no ha tenido reparo a la hora de aclarar esto de manera pública. Y es que no es la primera vez que habla de su físico en las redes sociales. Muchos la critican por ello, pero ella no puede estar más feliz con su cuerpo. De hecho, ha compartido alguna que otra reflexión sobre ello en sus redes sociales. Y muchos la han aplaudido por ello.

Con este mensaje aclara que no está embarazada

Poco después de aclararlo. «Se ha creado un boom alrededor de una foto que subí… Me hincho a comer, soy la que más come de España… pero de ahí a estar embarazada… Podéis decir que tengo tripa, que he engordado. Hay un paso enorme. Estoy de 8 meses», termina diciendo entre risas.

En pleno verano, Alba Díaz hizo una reflexión de lo que pretendía hacer a su vuelta de vacaciones. Y es que su idea era llevar a cabo una dieta compaginada con deporte. «Me he levantado porque he ido a hacer a compra. Quería empezar a comer más sano, porque este verano me he pasado un poco, por salud… Y mirad… no puedo controlarme. El hummus es mi debilidad… Empiezo la dieta mañana… Vamos a comer, que no hemos comido nada este verano», dice bromeando.

La joven ha querido hacer una confesión a sus más de 225.000 seguidores, con los que ha compartido los kilos que ha engordado este verano. Y han sido, unos seis kilos. Es lo que tiene disfrutar y comer fuera de casa. «Luego tengo que cenar, he hecho gazpacho. Dentro de lo que cabe no estoy comiendo tan mal, solo he engordado seis kilos, solo seis… mi record de mínimo. Hay años que he engordado como 10 kilos», desvelaba para su sorpresa.