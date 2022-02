También hace meses atrás, cuando se emitió el primer capítulo de Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Alba Carrillo habló de Rocío Flores, quien cuestionó que su madre la pusiera en el foco mediático: «Si no se frenan las cosas desde el principio, la gente tiene derecho, al menos, a dar su opinión. Ya era hora de que se contaran las cosas como han sido y no como se las han querido inventar. Tiene derecho a contar. Al final, el culpable de que esté en la palestra es el padre, no la madre».