4 Ha reaparecido este fin de semana para aclarar su problema de salud

El marido de Alaska ha explicado que se encuentra dolorido, pero bien de salud. “Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de follar”, contaba Vaquerizo.

Además, ha insistido que en estas semanas se queda con el cariño y la preocupación que ha mostrado la gente. “Quiero recuperar la vitalidad. No me pasa nada España. El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré”, sentenciaba entre bromas.