Monopolizar el tema de conversación de un país durante las últimas 72 horas no es tarea fácil. Shakira lo ha conseguido gracias a su tema junto a Bizarrap ‘BZRP Music Sessions #53’. La última en pronunciarse ha sido Ainhoa Arteta y lo ha hecho en defensa de su coche, curiosamente un Twingo. «Lo adoro», gritaba con fuerza a través de sus redes sociales.

La tolosarra ha reconocido que le cogió de improviso la repercusión de la canción. Iba conduciendo su vehículo por la carretera cuando se percató que todo el mundo lo observaba. «Bueno…Vamos a ver… Ayer yo que circulaba con mi Twingo. Veía con extrañeza que miraban el coche, que lo tengo hace años… Llevaba un mosqueo importante pensaba que algo le pasaba al pobre coche!!». Pronto se dio cuenta que todo tenía que ver con el tema de Shakira que se escucha por todos lados y que ha generado un auténtico terremoto. «No tenía ni idea de la canción… No me da la vida para estas historias».

Ainhoa Arteta evita tomar partido

La soprano no ha querido posicionarse en este asunto que ha dividido al país. «No se ni me interesa ni me meto en la vida de nadie, pero quiero defender mi Twingo!!!». La guipuzcoana ha subrayado que siente pasión por su vehículo: «LO ADORO». Es más, también ha destacado todas sus virtudes. «He hecho mudanzas!!! Me entran los perros la familia y hasta un fristengrungen de IKEA a la vez … Me lleva al niño al cole y al fútbol!!! Y eso no entra en un Ferrari!!! Viva el Twingo!! Viva el Ferrari!! Y viva la vida!!!».

El divertido post pronto ha generado muchas reacciones. Entre ellos, unas seguidora le decía lo siguiente: «Cuando una es Ainhoa Arteta, una soprano cualquiera desea un Twingo porque ella lo tiene!! Y ya querría @shakira cantar como la Arteta!!». Mientras que otra se desternillaba con ella y aplaudía su mensaje. «Genial señorita Arteta como en todo».

Por su parte, Gerard Pique también se ha pronunciado y lo ha hecho aludiendo a otra de las firmas aludidas durante un nuevo directo de la Kings League. Sorprendió apareciendo con un Casio en la muñeca y se tomó a risa la polémica. «A partir de ahora, Casio nos va a patrocinar. Este reloj es para toda la vida, te lo digo, este es de puta madre».

Shakira bate récords

La colombiana ha logrado 14,4 millones de streams en 24 horas en Spotify. Se trata del mayor debut en la historia de la música en español. La artista ha celebrado este éxito con sus seguidores: «Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración».

Asimismo Shakira reconocía que el «logro» no es suyo sino «de todas». Y añadía unas palabras que han sido muy aplaudidas: «Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras».