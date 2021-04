Aída Nízar ha sido especialmente dura en las acusaciones a Antonio David Flores, que van más allá de señalarle como presunto maltratador, sino que incluso llega a decir que supuestamente trató de matarla tras vivir un encontronazo en un plató. Así lo cuenta ella, vea el vídeo

Aída Nízar hace años que no tiene un hueco en la televisión española y es que su forma de actuar parece no casar con la forma de trabajar de Mediaset. Sonadas han sido sus salidas de tono y su juego sucio a la hora de tratar ciertos temas, lo que le reservó un hueco en la docuserie de Rocío Carrasco, al mostrarse unas imágenes en las que ponía en duda la capacidad y valía de Antonio David Flores como padre. Una afirmación que terminó por provocar que el ex guardia civil estallase, llegando incluso a levantarse de su silla precipitadamente para encararse con ella, mientras el resto de compañeros de plató mediaron para que el asunto no fuese a mayores, recordándole cómo se las gasta Aída Nízar.

Vídeo: Europa Press

Ahora ella ha vuelto a tomar la palabra, no tanto para defender el testimonio de Rocío Carrasco, que también, sino más para cargar contra su excompañero de programas, Antonio David Flores. Lo hace subrayando su supuesto “carácter agresivo”, su condición como “mala persona” o cómo “le ha hecho la vida imposible a infinidad de mujeres, porque ha hecho lo más aberrante que se le puede a hacer a una mujer”, según ella. Pero la dura carga contra el ex guardia civil no se queda ahí, dado que Aída Nízar también tiene duros reproches a los jueces que mediaron en los diversos litigios que enfrentaron al exmatrimonio a lo largo de los años. Lo hace sentenciando los presuntos malos tratos de los que habla Rocío Carrasco y poniendo de relieve, en su amplio conocimiento como estudiante de Derecho, lo mal que han hecho su trabajo.

Vea el vídeo, porque sus palabras seguro traerán cola los próximos días y, también puede ser, se traduzca en acciones legales por parte de Antonio David Flores, que no verá con buenos ojos que se le adjudiquen presuntos delitos de los que ya respondió ante la justicia y por los que resultó absuelto. O, uno nuevo, dado que ella asegura que su excompañero “me quería matar” tras el altercado vivido en un plató. ¡Dale al play!