Aguasantas ha publicado las primeras imágenes junto a su nueva pareja, Juan José Peña, el ex de Alma Cortés y padre de su única hija.

Cuando Aguasantas rompió con Manuel Cortés nadie esperaba que la joven volvería a su familia. Contra todo pronóstico la joven ha vuelto a uno de los clanes más polémicos de nuestro país y es que ha comenzado una relación con Juan José Peña, el ex de Alma Cortés y padre de su hija. Ha sido ella quien ha confirmado los rumores, pues ha compartido varias stories en la que se ve a ambos en un restaurante. Aparecieron en su momento muy cariñosos, pero no ha sido hasta este momento cuando uno de los protagonistas ha confirmado que se han embarcado en una relación. La ex finalista de ‘Gran Hermano 3’ ha revelado que lo suyo marcha viento en popa, prueba de ello, las imágenes que acaban de ver la luz.

En ellas aparecen los dos mientras disfrutan de una romántica velada en un local de Jerez de la Frontera (Cádiz). Aparecen ilusionados y con una extrema confianza, no obstante, no es de extrañar si se tiene en cuenta que comenzaron hace algunos meses a conocerse. Aunque Alma Cortés, expareja de Juan José Peña, no ha dado su opinión públicamente, una vez que saltó a los medios su relación sentimental se pudo ver que estaba dolida. No ha sido fácil para ella descubrir que el padre de su pequeña ha rehecho su vida con alguien que en su momento se enfrentó tanto a su hermano como a su madre y eso le ha minado el ánimo.

Aguasantas y Manuel Cortés tuvieron una relación hace años, un vínculo que tuvo subidas y bajadas y que nunca fue estable. Tampoco ayudó la mala relación que tuvo con su suegra, de la que, por cierto, acabó desvelando muchos secretos en televisión. Entre otros detalles contó qué famosos le habían prestado dinero, una bomba que enfadó enormemente a Raquel Bollo y cuya traición sigue recordando años después. Fue el pasado año cuando Aguasantas se quedó embarazada de la que era su pareja, no obstante, perdió a su bebé y meses después su historia de amor se fue a pique. Pocos creían entonces que iba a dar una nueva oportunidad al amor con alguien tan especial para Alma Cortés, la hermana del que había sido su novio.

Aguasantas y Juan José Peña fueron pillados en una playa gaditana mientras se acariciaban. Estas impactantes fotografías solo fueron una de las muchas informaciones que llegaron a las redacciones, ya que también se aseguró que se encontraban buscando un piso en el que afincarse. A pesar de que Raquel Bollo en un principio no se tomó bien el romance, poco después confirmó que sus dos hijos habían superado las respectivas rupturas por lo que miraban al futuro con optimismo.