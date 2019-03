La afición de Cristina Pedroche a la que se suma Paula Echevarría

Cristina Pedroche crea tendencia, no hay duda. La colaboradora de televisión probó hace unos años con su primera clase de yoga, y desde este momento, no ha parado de compartir todos los avances que ha hecho en esta práctica. No ha parado de hacer público lo mucho que le ha ayudado y que es mucho más feliz desde que hace yoga.

Pues bien, parece que no solo crea influencia a sus más de 2.200.000 seguidores, también sobre otros rostros conocidos que le siguen, como Paula Echevarría. Y es que animada por las numerosas publicaciones de la colaboradora, ha decidido empezar a dar clases de yoga, una experiencia que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

“Primera clase de yoga superada!”, escribía Paula Echevarría en un Stories, en la que aparece meditando. La actriz ha contado con la ayuda de Vanessa Sikale, que se define como una instructora de pilates, yoga, fitness y pesonal trainer en Instagram. Además, publicita que da clases privadas en Madrid, servicio que finalmente ha contratado la actriz.

Paula Echevarría se ha unido a la moda de practicar yoga

Paula Echevarría acaba de empezar con esta afición y todavía no sabe hacer la cantidad de posturas de yoga que ya hace Cristina Pedroche. Solo hay que echar un vistazo por el perfil de Instagram de la colaboradora de ‘Zapeando’ para ver la cantidad de logros que ha conseguido en tan poco tiempo.

Estiramientos increíbles

Los avances son cada vez más evidentes

Su postura más increíble

