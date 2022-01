La familia Flores-Moreno vuelve a estar en el ojo del huracán mediático después de que Antonio David Flores confirmara su relación con Marta Riesco. Días después de que comunicaran la noticia, Rosa Benito ha reaccionado a la noticia de la semana y no ha dudado en lanzarle una advertencia a la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’.

Rosa Benito se ha mostrado muy clara a la hora de opinar sobre la nueva relación de Antonio David Flores y ha querido advertir a Marta Riesco sobre los «peligros» que conlleva estar con el excolaborador de ‘Sálvame’. «Yo a Marta le dije y le digo que se cuide de todo lo que le viene y le puede venir. Ella no tiene culpa. Cuando estás enamorada, estás ciega y no ves más allá. Está ilusionada y tiene 32 años, tiene toda una vida por delante. Yo lo que veo es que ella está enamorada. Que se cuide, esto no acaba nada más que empezar«, comienza a explicar.

Por otro lado, la exmujer de Amador Mohedano deja claro que se basa en toda la trayectoria personal del exGuardia Civil para poder opinar sobre la relación de este con Marta Riesco. «Lo que hemos visto es que Antonio David no es una persona de fiar hacia las mujeres. He visto a una Olga en ‘Supervivientes’ enamoradísima de su marido y cuando ha salido mira lo que se ha encontrado», asevera. Por otro lado, la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ incide en que la relación entre ambos tiene que venir de tiempo atrás porque una persona no se enamora de la noche a la mañana: «Aquí ha habido más tema, no es una relación de hoy para mañana. Me puedo ilusionar, pero enamorarme me lleva a otra distancia«.

Gloria Camila Ortega también rompe su silencio sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco

Además de Rosa Benito, Gloria Camila Ortega también se ha lanzado a dar su opinión sobre la relación del momento. En concreto, la hija de José Ortega Cano ha dejado claro que desconocía por completo lo que estaba pasando y que nunca se lo llegó a imaginar. De la misma forma, la joven ha querido romper una lanza a favor de su sobrina, Rocío Flores, sobre la que insiste en que tampoco sabía nada. «Ya han hablado, yo no voy a decir si me parece bien o mal. Cada uno toma las decisiones que quiere y que ve convenientes, pero sí que me gustaría decir que a mi me da muchísima pena Rocío«, comenta.

Gloria Camila Ortega está preocupada por la hija de Antonio David Flores y por cómo esto le puede pasar factura después del polémico año por el que ha pasado toda la familia. «Cuando la vi el otro día llorando sé que está bastante mal por todo lo que ha venido este año llegando y porque al final creo que esta historia no le pertenece a ella», deja claro.