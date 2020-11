Adriana Abenia ha anunciado que ha tenido que someterse a una operación después de que le detectaran un bulto en el pecho

Adriana Abenia ha compartido una publicación donde ha dado una inesperada noticia. La presentadora ha tenido que pasar por quirófano después de que los médicos le detectaran un «bulto sospechoso» en el pecho. Desde el propio hospital, donde ha compartido una imagen, ha querido revelar la noticia. Aunque tal y como ella misma ha contado, no estaba segura si hacerlo público o no, finalmente parece que ha querido compartir con todos sus seguidores cómo se encuentras tras tener que ser operada.

La presentadora ha comenzado escribiendo sus dudas al respecto: «No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida», ha comenzado diciendo. Y ha añadido lo siguiente: «Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito», cuenta.

Adriana Abenia se encuentra separada de su familia tras su operación

La modelo ha querido aprovechar su publicación para mandar un mensaje de agradecimiento a los médicos que han estado junto a ella en estos momentos, además de su familia. «Gracias @imclinic por vuestro cariño y profesionalidad y a ti, Iván Mañero, por ayudarme a enfrentarme a este momento que tanto miedo me daba y dar color a un quirófano». Abenia ha querido hacer hincapié en la importancia de la detección prematura y de las revisiones en el ginecólogo a la hora de evitar problemas mayores. Así mismo lo ha asegurado ella: «Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos.».

Además, también le ha mandado un mensaje de cariño a los suyos, en especial a su pareja, Sergio Abad, con quien no vivió sus mejores momentos después de que naciera su única hija, Luna. Fue en julio de 2018 cuando dieron la bienvenida a la bebé y vivieron una crisis en su relación. Una crisis que han sabido superar: «Os quiero y gracias a los pocos que ya lo sabíais y me habéis arropado como nunca. Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos ♥️».

Tal y como cuenta la propia Adriana, ahora mismo está separada de los suyos al tener que estar en el hospital. Por lo que lo más doloroso para la presentadora es el hecho de estar separada de su hija, que actualmente se encuentra con sus abuelos, quienes le están ayudando a sobrellevar mejor esta situación. Desde la revista SEMANA te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos una pronta recuperación.