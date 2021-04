Adriana Abenia ya sabe dónde está el móvil que le robaron en un hospital. Tres meses después aparece en Marruecos y la conclusión a la que llega es dolorosa y es que para ella el mundo cada vez se acerca más al precipicio. Vea el vídeo

Adriana Abenia ha encontrado por fin el móvil que le robaron el pasado mes de enero mientras se encontraba en el hospital. Sin embargo, el teléfono ha aparecido en Marruecos y, por supuesto, se queda completamente lejos de su alcance y es que ya ha aceptado que no podrá recuperarlo de ninguna forma. Así lo ha contado la periodista de 36 años en su perfil personal de Instagram a través de un vídeo en el que explica cómo ha podido localizar su móvil robado tres meses, después de que se lo quitasen cuando acudía a hacerse unos análisis de sangre: “Me han robado el iPhone a las 10:40 en una analítica de sangre tras darme un empujón mientras esperaba”, anunciaba en enero la presentadora, que ahora explica cómo ha conseguido localizar su teléfono en el país vecino.

Vídeo: Instagram

Adriana Abenia sabe el sitio exacto en el que se encuentra el móvil que hace tres meses le robaron en un hospital. La periodista ha detallado que “acaban de encenderlo en Marruecos”, lugar hasta donde ha viajado no precisamente para hacer turismo sin su dueña, sino más bien para encontrar un nuevo dueño. De hecho, ella misma lo da por perdido y no duda incluso en desearle a los ladrones que lo disfruten mucho, dado que a pesar de tener la ubicación exacta en la que se encuentra su teléfono, “no se puede hacer nada”. La lección que Adriana Abenia saca de este susto no es positiva y se lamenta mucho de la dirección que el mundo y la sociedad está tomando, en el cual vivirá su hija Luna. Vea el vídeo que acompaña estas líneas y descubre la historia completa y cómo ha conseguido saber dónde está su móvil después de tres meses de búsqueda.