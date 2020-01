Sigue el culebrón entre Adara y Gianmarco. Desde que entraron en la casa de ‘GH VIP’ para participar en el programa ‘El tiempo de descuento’, la madrileña y el italiano parecen tener ganas de arreglar sus problemas. Sin embargo, el hecho de pasar mucho tiempo juntos en la casa podría estar siendo un problema.

Y es que este mismo jueves volvían a protagonizar una conversación, que ha terminado con muchos reproches. «Yo estoy en un momento…», comenzaba diciendo Adara sin terminar la frase. De hecho, Gianmarco la continuaba con un claro ataque: «Vas a tus cosas, con cosas que no me gustaron, tus actitudes… y tienes una forma de pensar diferente a la mía».

Este razonamiento del italiano no ha sido bien aceptado por Adara, que le ha hecho saber que no está de acuerdo: «No ves… no paras de reprocharme cosas…». No ha dudado en hacerle saber que siempre ha sentido lo mismo: «Te dije en el confe que no dudaras de mí y lo único que he recibido cuando he salido han sido exigencias. Me dijiste que me decidiera ya, que qué iba a hacer… Yo dije que mis sentimientos hacia ti no habían cambiado, ¿qué más necesitas?», se preguntaba rotunda.

Gianmarco no ha parado de atacar a Adara y ha querido hacerle saber lo mal que le sentó el beso que se dio con Hugo cuando fue a visitarla a la casa de ‘GH VIP’. «Y el beso que me di contigo después no vale ¿no?», le contestaba la madrileña. «Es la misma conversación de siempre… «Yo ya pienso que te interesa esto, agarrarte a lo que sea para no arreglarlo. Siempre me repites lo del beso de Hugo. ¿Con qué te quedas para que no se arreglen las cosas?», le declara.

Adara, cansada por todo lo ocurrido estos meses, no ha podido evitar las lágrimas. Ha permanecido un rato en el dormitorio hasta que se ha ido para el salón. Allí se ha encontrado con Nuria, que le ha preguntado interesada por cómo está, a lo que Adara ha contestado: «Bien».