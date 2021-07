La pareja ha revelado la buena noticia unas semanas después de conocer una supuesta infidelidad por parte del exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Hace unas semanas, Adara Molinero se mostraba destrozada tras enterarse de una posible deslealtad por parte de Rodri Fuertes. Una situación con la que estuvo al borde del ataque de ansiedad y por la que tomó la decisión de romper su relación con el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. Ahora, tras varios días de conversaciones, los dos jóvenes han tomado la decisión de darse una nueva oportunidad para seguir disfrutando de su relación.

Adara Molinero y Rodri Fuertes han retomado su relación después de darse un tiempo a raíz de una acalorada discusión entre ambos. Los dos jóvenes han decidido comunicarlo a través de sus redes sociales a raíz del comentado episodio que se hizo público en ‘Socialité’ y con el que se provocaba el cese temporal en su relación. «Después de haber estado hablando unos días y de estar seguros de tomar la decisión de volver», aseguraban mientras que recalcaban que querían compartirlo con sus seguidores puesto que les habían dado mucho cariño en los últimos días.

Adara Molinero ha reconocido que la situación por la que han atravesado ha sido muy difícil y dolorosa, mientras que Rodri Fueres la ha catalogada de «extrema«. «Nos ha hecho muy fuerte como pareja», es la conclusión que sacaba la ganadora de la última edición de ‘GH VIP’. Por su parte, el que fuera pareja de Bea Retamal insistía en que todas las parejas tienen sus más y menos y destacaba los altibajos por los que pasan todas las personas en sus relaciones. «Nosotros tampoco vamos a ser menos», contaba mientras que la joven afirmaba que prefería ser ella la que contara la buena noticia.

No es la primera vez que Adara Molinero y Rodri Fuertes acaban con su relación y vuelven a darse una nueva oportunidad. Tal y como contó la joven hace unas semanas, ambos tenían discusiones continuas y llegados al momento álgido de la misma decidían romper lo que habían construido entre ambos. Aunque, a los pocos días, volvían a retomar su amor.

Así reaccionó Adara Molinero a la supuesta deslealtad de Rodri Fuertes

El pasado 20 de junio, el programa de María Patiño mostraba unas imágenes de Rodri Fuertes en las que aparece con otra chica con la que se habría besado. Una supuesta deslealtad que pillaba por sorpresa a Adara Molinero y que reaccionaba a través de sus redes sociales para que sus seguidores supieran toda la verdad sobre lo sucedido. La joven se sentía destrozada y aseguraba que nunca hubiera podido imaginar que su pareja hubiera sido capaz de traicionarle de esa manera.

«Me ha destrozado totalmente por dentro. Hay veces que tienes una pareja y desconfías un poco… pero yo no. Confiaba en él al 100%. Siempre me decía que todas sus novias le habían engañado y que yo no le hiciera eso. Le decía que yo se lo iba a demostrar con el tiempo y los hechos», comentaba entre lágrimas y sin apenas poder respirar. Tras esto, la hija de Elena Rodríguez se remontaba a los hechos y reconocía que un día antes habían tenido una discusión de pareja y se mostraba decepcionada con él.

«Nosotros discutíamos y siempre volvíamos, eso no le da derecho a una persona a coger y al día siguiente marcharse con una chica». Adara Molinero ha dejado muy claro que no quiere volver a ver al que, hasta ahora, era el amor de su vida y se ha mostrado muy decepcionada con él. «No quiero volver a saber nada de él, ni que me busque, que siga su vida y yo la mía. Quiero olvidarme de esto para siempre», aseveraba. Antes de cortar el directo debido al ataque de ansiedad que estaba sufriendo, la joven ha insistido en que tras la emisión del programa no había podido hablar con el exconcursante de ‘GH’, quien había preferido llamar en directo al espacio de Telecinco antes que darle explicaciones.