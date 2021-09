Kiko Hernández ha lanzado una línea de aceitunas y varios nutricionistas han analizado su producto. ¿Es rentable?, ¿sano?, ¿caro?

SEMANA dio la exclusiva. Kiko Hernández se lanzaba a la industria alimentaria al vender unas aceitunas Campo Real con su nombre, una aventura ante la que se encontraba muy ilusionado. Tras el triunfo de su amiga Belén Esteban con el gazpacho y salmorejo, el colaborador quiso probar suerte. Su producto solo lleva unos días en el mercado, pero ya han sido varios los que han opinado sobre su sabor, precio y composición. No solo clientes que lo han adquirido, sino también nutricionistas que como expertos han analizado al detalle cómo de próspero ven su negocio. Esta empresa alimentaria acaba de ver la luz, aunque podría encontrar su hueco de manera definitiva, siendo el plan B perfecto para él.

Consideran que ha sido un acierto lanzarse a este sector, ya que es lo que menos baja de precio, por lo que creen que no se ha equivocado. El coste no es bajo y es que al parecer está por encima de otros muchos de los principales supermercados, aunque no es nada desorbitado. “Aprovechan la proyección que tienen y lanzan productos adecuados a su público. El sector de la alimentación es un valor seguro, en épocas de crisis es el que menos baja y, si no has emprendido nunca, siempre es mejor ir a lo clásico”, dice Neus Soler, profesora de Economía, especializada en Marketing de la UOC, en ‘Consumidor Global’. La misma experta consultada considera que las aceitunas dan poco juego y no se puede innovar demasiado, lo que le lleva a pensar que Belén Esteban sí que dio más en el clavo. «Al menos Belén vende que el gazpacho es la receta de su padre, dota al producto de una personalidad”, dice Soler.

Analizados los ingredientes, los nutricionistas explican que están aderezadas con comino, vinagre y pimentón, además de pimiento rojo sazonado. Se ha seguido la receta tradicional y son ricas en fibras, pero no se recomienda su consumo habitual, sino con moderación. «Al ser un alimento macerado tienen un alto porcentaje de sal, por lo que se recomienda la moderación. No son un tentempié diario, más bien ocasional, de una o dos veces por semana», dice Carlos Palomo, nutricionista. Un detalle que Kiko Hernández y su equipo han cuidado al detalle, ya que sus aceitunas poseen menos sal que el resto.

De momento, el lanzamiento ha sido un éxito y, aunque es cierto que no ha sido tan arrollador como lo fue ‘Sabores de la Esteban’, están satisfechos con los números logrados. La idea es que esté disponible en muchas tiendas de alimentación, una idea que quieren que pronto se materialice. Para llegar cada vez a más público no solo Kiko Hernández ha promocionado su producto, también lo han hecho otros muchos compañeros de ‘Sálvame’ como Belén o Kiko Matamoros, que también sirven como reclamo.