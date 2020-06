No ha hecho falta sonido, tan solo un vídeo que refleje a la perfección la conexión que existía entre Álex Lequio y su prima, Celia Vega-Penichet. Así ha recordado la joven al que ella consideraba como un hermano después de su partida el pasado 13 de mayo. Tras una larga batalla contra el cáncer, Álex y su familia se despidieron para siempre, sin embargo, no han dejado de hacerle emotivos homenajes a través de las redes sociales. Este último pertenece al 23 de agosto del año 2018, momento en el que se encontraba en Nueva Jersey, mientras Álex recibía tratamiento y lo hacía junto a sus piezas clave. Entre ellas, su prima Celia con quien se fundió en un abrazo con el que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores.



Está cargado de ternura y tanto a Celia como a su familia consigue emocionarles pase el tiempo que pase. Tenían un vínculo tan especial que la última publicación de Álex Lequio estaba dedicada a ella, a su prima Celia, quien tras su fallecimiento le dedicó un post en el que confesó nunca haber sentido tanto dolor. «Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio», escribió después que no lograra superar la enfermedad. Y es que los suyos siempre han recalcado la actitud optimista y el arrojo que siempre tuvo el hijo de la actriz a pesar de todo, tanto es así que en el mencionado vídeo se ve a la perfección la eterna sonrisa que siempre le acompañó.

Celia se convirtió en uno de sus grandes apoyos, al igual que de Ana Obregón, a quien ha visitado en numerosas ocasiones después de aquel fatídico 13 de mayo en el que Álex falleció. La familia trata de ser una piña ante las adversidades y son conscientes de que deben de permanecer unidos para intentar aprender a vivir sin él, una dura tarea a la que se enfrente ahora todo su entorno.

El círculo de Álex Lequio está viviendo uno de los peores momentos de su vida y no dejan de aferrarse a él, de hecho, tanto su madre, Ana Obregón, como su progenitor, Alessandro Lequio le han rendido sus particulares tributos públicamente. Mientras Ana Obregón cambió su biografía en Instagram y pasó a definirse como «mamá de Aless», el italiano no se ha despegado en los últimos días de la camiseta favorita de su hijo o incluso de sus gorras, una seña de identidad en el joven de 27 años. Aunque el colaborador de televisión volvió al trabajo la pasada semana, ya que se reincorporó a ‘El programa de Ana Rosa’, Ana continúa volcada en su familia. De momento, se desconoce la fecha en la que reaparecerá públicamente y es que ahora tan solo está centrada en sobreponerse a un varapalo de este calibre.

La despedida de Ana Obregón

Este fin de semana fue la fecha en la que Ana volvió a su red social para hacer pública una misiva hacia su hijo, el que ella llama su luz. «Mi guerrero de la eterna sonrisa a pesar de los dolores, meses de hospitalización , y sufrimiento. Para mí ha sido un honor estar a tu lado de la mano en esta batalla sin descanso , pero también viéndote sufrir sin una queja ha sido la lección de vida más cruel que una madre puede soportar. Tu viaje ha roto el corazón de toda España porque en vida has brillado TU SOLITO como decías de pequeño.

Ahora brillas en la eternidad iluminándonos para siempre. Sé que desde ahí arriba quieres agradecer tantos miles de mensajes de amor y admiración inesperados para ti pero que te ayudarán a tu largo viaje. ¿Qué puedo decirte hijo ? Que eras /eres mi vida y ahora ya no hay nada. Que perder un hijo es morir y tener la obligación de vivir. Y tú querías vivir , casarte algún día y tener 5 hijos . Muchas noches en el hospital pedimos juntos a Dios que te curara y no nos hizo ni caso. Ahora solamente le pido que pueda volver a abrazarte muy pronto porque te echo insoportablemente de menos», escribió Obregón sobre Álex Lequio en su perfil.