Kiko Rivera volvió a nacer el 20 de octubre de 2022 después de sufrir un ictus por el que estuvo varios días ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El clan Pantoja vivió unos días llenos de incertidumbre. «Realmente pensé que de esta no salía. Me desperté a las 5 de la mañana con el lado izquierdo paralizado, me levanté a por agua como pude porque también había perdido el equilibrio y me daba con todo, y al coger el vaso de agua, se me cayó porque no sentía la mano», llegó a explicar.