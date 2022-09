Edad: 27 años.

Altura: 1’80 cm.

Formación: He estudiado el grado de psicología en la universidad de Salamanca, el máster de psicología general sanitaria en la UNAV y actualmente estoy estudiando un máster de terapia sistémica y de pareja avalado por la FEAP (federación española de asociaciones de psicoterapeutas). Trabajo de psicóloga general sanitaria en un gabinete de psiquiatría y psicología en Pamplona.

Defínete en tres palabras: Me defino como una mujer comprometida con cada proyecto, meta o ilusión que tengo, segura y con luz. La luz para mí es equilibrio, armonía y paz. Alguna curiosidad sobre ti: Siempre llevo conmigo una libreta y escribo pensamientos, emociones, cosas que me impactan, me gustan y que me hacen reflexionar. Además, todos los días a las 22:22 pido un deseo. En primero de carrera siempre miraba el teléfono a esta hora y decidí darle un significado. Ahora cada día lo aprovecho para dedicar 1 minuto a pensar en algún sueño o meta que tenga en el momento presente.